鬼泣5第17关怎么打 鬼泣5DMD难度M17尤里曾打法攻略

2019-03-20 15:23:41 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5第17关怎么打？小编为大家带来了鬼泣5DMD难度M17尤里曾打法攻略，一起来看看吧。

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一把近战武器拳套，全程不切姿态。

从头到尾打硬直了升龙拳，出一脚算我输真的。

几乎全程骗术师，只会无脑○○○或者为了×××锁定前○骑脸，打硬直了切剑圣升龙拳打完切回来。

RG从来不会用，一把远程武器双枪只在P2用甚至都不锁定，只是在□□□，去他喵的目压格挡。

打法简述：

虽然这么打很脑残但是还是需要熟练度，熟练度不够比如你想○一下瞬移，结果发现刚刚剑圣忘切回来了结果一个原地旋风拳被一脚卷飞。

P1BOSS的体术全是下段判定很傻，一顿小圈圈捶胸口几乎不会被打倒。

P1注意，第一波不要打太着急，为了打出3升龙拳+必须保证BOSS别刚跪下火BUFF正好结束。看BOSS后仰，拳套倒计时了就收手。

3个升龙拳注意变身，不变身打不出3个速度太慢，BOSS必然P2换阶段，直接恶魔3段前○瞬移过去再2发升龙拳，中间火BUFF断了补一下也好如视频所见。

P2就一直跑拿小手枪打幻影剑，两个魔人槽都攒满了，等他放一个篮球。

篮球不会连放，放完篮球就过去变身一顿跳××××打跪了再3个升龙拳直接进P3。

P3站桩继续恶魔三个前○瞬移过去2个升龙拳。

就剩那么点血一个真魔人就带走了，为了展示真魔人躲大招一直留着来着，视频里还有很多富余，如你所见我真魔人一个內爆他就死了还有几格魔力没用，之前顺序乱了某一次少打个升龙拳啥的都不叫事，反正P3也是一顿小圈圈锤你胸口。