超级机器人大战T收录了哪些背景音乐？BGM自定义更换方法是什么

2019-03-20 15:22:16 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

超级机器人大战T中除了机体之外，还收录了许多音乐，91单机小编给大家带来机战t自定义背景音乐方法介绍吧。

自定义背景音乐方法介绍

1、对应音乐文件格式

对应格式：注意仅对应 MP3 格式，不支持无损。

比特率：为 96/112/128/160/192/224/256/320kbps，无损类比特率较高因此不对应。

解码：MPEG1Layer3(即MP3)

2、导入方法

在 U 盘或者 USB 读卡器内，根目录下新建一个「SWRMUSIC」的文件夹，并将准备好的 MP3 音乐文件全部放入这个文件夹，连接 PS4 主机。

3、在战斗地图中选择菜单「系统」，或者是在过关画面中选择选项 → 系统，选择「BGM 选曲：战斗 BGM」或者「BGM 更换」的选项。

4、进入选择音乐的界面后按下 Options 按键开始进行 BGM 列表的更新设定，将 U 盘中的音乐文件列入到列表里。

5、之后即可按自己的喜好，切换各个不同机器人作品战斗的 BGM 了。

利用这个功能，玩家可以将战斗 BGM 设置成为原作机器人动画中的音乐或者是真人唱的歌曲，可以事先下载好这些歌曲，然后再在游戏中导入。下面是本作对应的歌曲一览，歌曲名/歌手名 对应动画名称。

01.トライダーG7のテーマ / たいらいさお——无敌机器人托莱塔G7

02ダンバインとぶ / MIO——圣战士丹拜因

03.モノローグを染めて / 辛島美登里——圣战士丹拜因 OVA New Story of AURA BATTLER Dunbine

04.宇宙を駆ける～Ζの発動 / ----高达 Z

05.サイレント・ヴォイス / ひろえ純——高达 ΖΖ

06.BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) / TM NETWORK——机动战士高达 逆袭的夏亚

07.FLYING IN THE SKY / 鵜島仁文——机动武斗传 G 高达

08.勝利者達の挽歌 / 大山修司——机动武斗传 G 高达

09.Trust You Forever / 鵜島仁文——机动武斗传 G 高达

10.炎のさだめ / TETSU——装甲骑兵

11.いつも あなたが / TETSU——装甲骑兵

12.嵐の勇者(ヒーロー) / 岡柚瑠——勇者特急

13.グレート・ダッシュ!! / 露湖藻雷蔵&海蔵——勇者特急

14.勇者王誕生! / 遠藤正明——勇者王

15.最強勇者ロボ軍団 / 宮内タカユキ——勇者王

16.美しき光の翼 / 高井治——勇者王

17.Tank! / ----星际牛仔

18.さすらいのカウボーイ / TADA"ED"AOI——星际牛仔

19.THE REAL FOLK BLUES / 山根麻衣——星际牛仔

20.トップをねらえ!～FLY HIGH～ / 日高のり子/佐久間レイ——飞越巅峰

21.YOU GET TO BURNING / 松澤由美——机动战舰

22.ROSE BUD / 松澤由美——机动战舰 OVA The prince of darkness

23.HEATS / 影山ヒロノブ——真盖塔机器人 世界最后之日

24.Can’t Stop / 遠藤正明——盖塔机器人大决战

25.マジンガーZ / INFINITYバージョン / 水木一郎——剧场版魔神 Z/INFINITY

26.おれはグレートマジンガー / 水木一郎、コロムビアゆりかご会——大魔神

27.おれたちの船出 / 水木一郎、こおろぎ’73——我们的青春阿尔卡迪亚无限轨道 SSX

28.ハーロックのバラード / 水木一郎——我们的青春阿尔卡迪亚无限轨道 SSX

29.ゆずれない願い / 田村直美——魔法骑士

30.光と影を抱きしめたまま / 田村直美——魔法骑士

31.GUN×SWORD / 中川幸太郎feat.鬼太鼓座——枪 × 剑

32.虹の彼方 / ユキコ(雪野五月)——枪 × 剑

33.A Rising Tide / OKINO,SHUNTARO——枪 × 剑

34.EONIAN -イオニアン- / ELISA connect EFP——乐园追放

35.TIME TO COME / ----第四次超级机器人大战