刀塔自走棋隐形刺客怎么样 隐形刺客属性及图鉴一览

2019-03-20 14:35:35 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

刀塔自走棋是基于DOTA2基础制作的RPG地图，无论是DOTA2还是自走棋，隐形刺客一直都是一个非常热门的角色，今天91小编给大家带来了隐形刺客属性及图鉴一览，希望能够帮助到大家。

棋子等级：☆☆☆

棋子种族：萨特

种族技能：隐藏

当有萨特在等待区域时，隐藏所有等待区域的棋子;当有萨特在棋盘上时，隐藏所有棋盘上的棋子直到战斗回合开始

棋子职业：刺客

职业技能：致命一击需要己方场上有至少(N)个不同的此职业的棋子来触发效果。

(3)所有友方刺客+10%概率4倍伤害

(6)所有友方刺客+20%概率4倍伤害(30%)

棋子技能：烟雾弹

在自己的位置丢下一个烟雾弹，沉默处于2格范围内的敌方棋子，同时是他们的攻击有概率落空。

作用范围：325

落空概率：30%/40%/50%

持续时间：4/5/6

冷却时间：15秒