全境封锁2额外背包空间怎么得 额外背包空间获取方法介绍

2019-03-20 14:35:33 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2额外背包空间在游戏中对玩家们的帮助都非常大，很多小伙伴都想知道在游戏中怎么才能获得额外背包空间？下面小编就为大家分享一下额外背包空间的获取攻略，一起来看看！

全境封锁2的额外背包空间是需要玩家们完成相应的任务进行获取的，这个方法是需要利用贮藏箱的特点来触发使用，那么这个具体的方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2额外背包空间怎么得?

这个方法主要利用贮藏箱角色共通这个特点来达成。

前提要先解完新手任务(约10分钟)才能使用贮藏箱。

一开始是30个空间，如果要提升到60需要共3个国土战略局装备箱。

介绍三种方式：

1.直接捡白宫附近的三个国土。

2.解第一个主线任务后去捡国土(打完开通安全屋后附近的国土才会显示在地图上)。

3.进高等朋友的世界请他帮忙打小怪共享经验升级至5等即可，一等给一个国土(Ex.世界4 半个控制点5分钟2等-5等)。这样多两只角色就有共120空间。

另外，创建角色时的装备(墨镜、衣着等)的也都是共通的时装～有搜集兴趣的可以开完再解。

总结：这个额外的背包主要是通过贮藏箱通用的特点来使用的，贮藏箱也可以通过三种方式来获取!