刀塔自走棋理财流玩法技巧是什么 刀塔自走棋理财流玩法攻略详解

2019-03-20 14:34:40 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴对于刀塔自走棋都非常喜欢。最近，很多小伙伴都在问刀塔自走棋游戏中理财流该怎么玩。相信很多小伙伴对于这个要怎么玩还不太了解。下面小编今天就为大家带来了关于这个理财流的具体玩法介绍啦!一起来看看吧!

刀塔自走棋理财流怎么玩

战术核心：开局只选地精4流氓， 存钱到50然后只花利息。这样你会非常富有，我基本上把把都是12波存够50块钱(不管连胜连败还是一胜一败)，30波就10人口+50块钱，一堆紫卡橙卡。

英雄搭配：前期4地精，中期三地精+三法+SF，后期 三法+SF+全部橙卡紫卡，地精随时看情况用橙卡换掉。

前期：有地精4流氓就选，DF也可以要，根据人口和对方的恶魔选择上或不上。别的绝不要，存钱存钱，不要升人口，不要被什么TB、龙骑、巨魔、熊德诱惑了，核心就是快速到50块钱。这样如果地精很胡就算人口劣势也是连胜，不胡那就是少花钱很快存到50，一胜一败也没关系一回合5块从10块钱开始就有利息了，我最慢14波到达50块。所以这就是神奇的不管连胜连败还是一胜一败都能很快存到50

中期：三法+SF是关键，如果有三法了人口不够赏金随时可以下，存到50块钱的时候大概5人口，但是用利息攀人口很快，15-16波就7人口开搜，搜就是主搜光法冰女电魂和SF，光法没有可以先用蓝胖，这几个是不卖的，其他的没位置的时候或钱不够50的时候地精也可以卖记得无论如何不要低于50块钱带进棺材也不花，我有把就是4%血锁住了吃鸡。7人口就是伐木机+发条+TK+三法+SF，中期很厉害，当然三法+SF能快速2星很关键，至少2个二星吧。

后期：对，对我来说已经后期了，23波别人还在挣扎体系没成型，我已经奔8人口9人口去了，尽快上9。8人口上个敌法，有1星船长就可以上，地精三法sf能嫖就嫖，只嫖不搜，地精能三星最好没有也没事。到9人口多出来的两个位置就1星船长2星敌法、或者加一个2星电魂或者2星SF，这4个里面选2个就行。这时橙卡出的概率也高了，潮汐美杜莎萨尔飞机谜团我都要，飞机抄袭谜团这3个是1星就可以换下其他的，换的顺序是敌法>TK>发条>伐木机。玩这个我很少见到黑龙，基本上30几波都是10人口5个橙卡紫卡+三法+SF+伐木机结束游戏，300多经济。

以上就是小编为大家带来的关于刀塔自走棋中理财流的具体玩法介绍啦!