刀塔自走棋敌法师怎么样 敌法师详解及图鉴

2019-03-20 14:33:37 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

刀塔自走棋是基于DOTA2基础制作的RPG地图，无论是DOTA2还是自走棋，敌法师一直都是一个非常热门的角色，今天91小编给大家带来了敌法师详解及图鉴，希望能够帮助到大家。

棋子等级：☆

棋子种族：精灵

种族技能：隐蔽

需要已方场上有至少(N)个不同的此种族的棋子来触发效果。

(2)精灵：所有友方精灵有+20%几率闪避敌人的政击。

(4)精灵：所有友方精灵有+25%几率闪避敌人的政击。

(6)精灵：所有友方精灵有+30%几率闪避敌人的攻击。

棋子职业：恶魔猎手

需求已方场上有室少(N)个不同的此职业的棋子来触发效果。

(N)此棋子视为敌方的一个恶魔

棋子技能：法力损毁

每次攻击损毁目标一定量的魔法值，并额外造成相当于损毁魔法值50%的伤害。

每次攻击损毁魔法：30/60/90