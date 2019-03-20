刀塔自走棋娜迦人类战怎么用 刀塔自走棋娜迦人类战打法攻略

2019-03-20 14:33:12 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

刀塔自走棋游戏大家都玩了吗？娜迦人类战最近不少玩家都在用的一套阵容，小编为大家带来了刀塔自走棋娜迦人类战打法攻略，一起来看看吧。

娜迦人类战简要打法



现在玩战士的人挺多的，走这个阵容的前提是战士不是很多哦。

一，阵容的选择

敌法灵魂守卫doom 双娜迦船长，双野兽海民狼人巨魔战将。还有一个坑位看对面阵容，如果是法师可以上双doom，如果是战士或者骑士地精上谜团，打猎人上潮汐，又可以卡他潮汐又可以打控制。

二，追什么

三星直追灵魂守卫和doom 和一星怪，其他的浪费格子经济，出了战力提升也不大

三，注意buff

前期注意野兽buff

6人口的时候有六站上六站

7人口的时候加娜迦

注意多憋钱，要9人口的时候才最强，而且关键卡都是高级怪要多升级。

前期战士野兽不会掉很多血

四，前期装备的选择

前期装备尽量给打工的挂件如小小剑圣斧王电棍影魔等(注意可以上个但不要升级，一亏经济二容易杂交)因为不知道能合出什么而且给不到关键K 牌。等合出大件了再给也不迟。还有一个误区攻击装全给爹。因为爹不缺伤害他缺的是变身之前的生存变身以后反正有攻速加成。所以更吃防御装。要是出了疯脸就是浪费一个爹。疯脸的第一选择是巨魔战将。也是攻击装的第一选择。一个装备好的巨魔战将不比爹差。疯脸的第二选择是敌法，要如果早早出了疯脸给了敌法会让你前期压力少很多。还有要是出了强袭或者狂战斧刃甲一定要给doom 。因为给爹不能让装备作用最大化。回蓝装第一选择是蛇女，要上潮汐谜团另说。因为船长很肉有护甲魔抗双baff 一定能放出大。第三选择是doom 和大哥。因为他们装备多怕溢出。