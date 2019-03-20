DNF镜音铃连卡片获取方法是什么 镜音铃连卡片获取心得分享

2019-03-20 14:32:49 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩dnf游戏，不少玩家都知道在dnf游戏中镜音铃连卡片要怎么获取?很多小伙伴们都在问这个具体的获取方法，小编今天就为大家带来了关于DNF镜音铃连卡片的获取方法介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧！

DNF镜音铃连卡片怎么获得

DNF镜音铃连卡片怎么得到?通过官方页面的介绍可以知道这张镜音铃连卡片属性加成优秀，所有属性强化+15，只能用于首饰装备，那么这个强力的卡片玩家怎么得到，有什么获取途径?

玩家可以通过攒积20个初音未来卡片碎片，然后兑换到镜音铃连卡片。那么这个初音未来卡片碎片怎么得到?

玩家通过玩初音未来翻翻乐活动，参与三次得到额外的奖励，就是歌之鼓舞礼盒，其中包括了1个初音未来卡片碎片。

以上就是小编为大家带来的关于dnf中镜音铃连卡片的获取方法介绍啦!