鬼泣5序章boss怎么打 一个方法快速打死序章boss

2019-03-20 14:32:09 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

一般游戏的序章都是训练或者展现boss有多强大的章节，而鬼泣有一个奖杯就是要在序章打败boss，今天91小编给大家带来了序章boss打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

鬼泣5boss打法+小怪弱点分析

序章打死boss方法

只是为了拿到成就而研究的这套方法，所以选择的是人类模式。(不喜勿看)

需求：

火箭手Punch Line≥3只 为了保险最好全带满，无需考虑其他Devil Breaker。

魔人槽≥5格 因人而异，按需调整，笔者是六格过的，反正不嫌多。

方法：

通常人类难度下红水晶可以被3次火箭蓄力拳砸碎，不排除意外可能。

然后开魔人欧拉就行了，不用太在意连招，狂日就完事了。

要点：

注意躲避URIZEN的施法，蓄力过程中受到攻击会使手臂报废，所以建议多携带手臂。

千万不要吃父爱火球战斗到后面很可能一颗把你打残，而且火球一般都是成双的。

激光会来回扫一遍，伤害也不低，为了保险不要再有激光的时候蓄力火箭。一会吃个砸瓦鲁多够你呛的了。

贴脸不要忘了躲技能。