刀塔自走棋战士阵容怎么打 战士各阵容流派应对方法

2019-03-20 14:32:08 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

刀塔自走棋最近真是流派很强势，很多玩家都在问刀塔自走棋战士阵容怎么打？小编为大家带来了刀塔自走棋战士各阵容流派应对方法，一起来看看吧。

针对战士各阵容流派分析



1.四元素

这个毋庸置疑，天然克制近战的阵容，但是四个元素涵盖了四个职业，战士(小小)法师(电魂)刺客(水人)术士(谜团)。整体阵容肯定要有小阵容搭配，所以首先该有阵容的取舍。

由于谜团作为五星橙卡，整个阵容肯定是偏后期的，所以在阵容搭配上应该取舍的应该没有什么大的争议，三刺客肯定是排除在外的，后期实在太过于乏力。所以另外的其他三个职业可以凑对应的小阵容，也就是下面的整体阵容了。

2.三法师

三法师作为经久不衰的阵容，前中期的爆发能力，并不需要太多人口，但是质量确实很高，电魂冰女肯定是不需要多考虑的，至于另外的一个法师选择，综合考虑下来我觉得还是光法比较好。

三法推荐选择：电魂(元素)，冰女(人类)，光法(人类)

3.三战士

作为三法必备的前排，再配合三法中的两人类，思路一下清晰了，小小作为四元素其中的一个，另外两个可以配合凑四人类，也就是船长和狼人。船长作为一个法师必备的挂件，而且本身质量就高，体质优秀，控制也足。而狼人也是一张单卡质量比较优秀的卡，所以这两个也没有什么争议。

三战士推荐：小小(元素)船长(人类)狼人(人类、野兽)

4.三术士

三法作为阵容的主要输出，但是到后期各种阵容成型，爆发其实并不足够打出很好的效果，往往电魂影魔光法一套下去，并不足以秒掉对手，所以在这种情况下，可以增加阵容的续航能力，但是续航能力肯定需要平A输出的支撑，那么术士的选择就很重要了。影魔和谜团都是阵容必要的，不要问我为什么，影魔这张单卡的强度众所周知，而且除了作为三法必带的aoe之外，还是个恶魔，平A输出也很给力。所以另外一个术士也很显而易见了——剧毒。

剧毒这张卡懂得人都知道，加强过以后单卡质量并不低，而且作为野兽，可以和狼人有一个小阵容，虽然加成不高，但是聊胜于无，正常情况下三法一套下去除了闪光骑士以外正常阵容都是残血状态，10%的攻击力加成也够用了。

三术士推荐：影魔(恶魔)谜团(元素)剧毒(野兽)

至此阵容都已介绍完毕，大阵容成型10人口，下图所示。

过渡思路：前期两元素(小小电魂)三法(电魂冰女+任一法师)加影魔，5人口就有不俗的战力，在前期大家输出都不是很高的情况下，前排的重要性其实并不高。中期7人口补三战做前排，升人口，后期就看运气了，毕竟谜团不是太容易搜到，9人口来谜团优先上四元素，然后升10，没来谜团可以凑三术士，升10搜谜团。具体怎么运营我就不说了，毕竟我菜。

只是一套思路，没有具体操作实施，但是这个阵容我肯定会试，因为我觉得就算不打战士强度也还可以，过渡也比较自然。