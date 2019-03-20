只狼影逝二度招架怎么使用 招架技能玩法技巧详解

2019-03-20 14:32:06 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度招架在游戏中很是强力的技能之一，但是不少玩家不知道在游戏中什么时候使用招架有效果？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度招架释放技巧攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

只狼影逝二度的招架功能还是很实用的，在叠满这个状态下是可以使用处决效果的，不过这个招架的使用还是需要一些方法的，小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

招架系统介绍

把握时机，在敌人攻击瞬间按下防御弹开敌人攻击。只有完美招架可以自己不增长架势槽而敌人大幅增长架势条。

敌人架势条满了就会出现破绽，就可以上去处决了。

总结：这个招架是需要在敌人攻击的瞬间使用防御才能触发的，而且可以提升能量槽，打出破绽后可以使用处决!