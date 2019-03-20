刀塔自走棋人类元素法玩法技巧是什么 人类元素法玩法心得分享

2019-03-20 14:31:20 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都在问刀塔自走棋游戏中人类元素法要怎么玩呢?很多小伙伴都知道前期中期后期玩法都是不一样的。那么，刀塔自走棋人类元素法玩法技巧是什么样子的呢？下面小编就为大家带来了关于人类元素的具体玩法介绍啦!

刀塔自走棋人类元素法怎么玩

核心buff：

1.四元素：元素家族真是单卡弱成狗，凑齐两个开始起效，四个毁天灭地;这世界上根本没有med，或者说人人都是med。你打我反手就是一个石化，4秒时间还不需要施法过程，石化结束人都没了。

2.四人类(两法两战)：反手石化完正手再来个沉默，人均敌法师了解一下?特别是在后期大招都摆前排的环境里，a到就是赚到;

3.三法师：法师伤害高是高，奈何光法是个奥斯卡，谜团作为术士也经常反向大招日神仙。但是有战士和元素的配合下能把敌方限制在一定范围内，大大提高了容错率;

4.三战士：没啥好说的，法师必备的爹，别跟我谈地精法，地精buff给到后排真的欲仙欲死，本来法师成型也不便宜，地精还要天胡看脸，已经在我的白名单上被除名了。船长和狼人在这个版本都是人们追二不追三的存在，很好拿到两星。

备选buff：

1.双野兽：干货时间到，双野兽的意义其实不在于攻击力，而在于回蓝速度，回蓝判定过程如下：

判断攻击者是否法师 萨满 术士

是 回蓝=伤害/2.5 不超过20

否 回蓝=步骤2.3得到的受伤者回蓝最多10

乘以装备系数向下取整 (虚无宝石羊刀神秘法杖2 坚韧球2 刷新3);

野兽buff的存在使法师在冰女的加持下，能在第一时间放出大招，一级光法甚至能推两次波!这点在中后期都是非常有意义的，除非阵容需要下列情况的特殊针对。

2.双娜迦：听说人均med?一姐的面子往哪搁，一姐除了控制可是还有魔抗buff的啊!但是笔者建议决赛圈或者之前发现还有一家法师实力强劲，可以屯一手大鱼和潮汐，因为一星med真的根本没有发挥的空间或者上场的价值;

3.恶魔，恶魔猎手：这里恶魔特指doom，因为人类沉默大多是前排，doom的ai非常高会自动选择一个厉害的角色来沉默(ta跳进了变pa简直笑开花，虽然有时会doom个放了熊的熊德)，本身身材数值也非常优秀，可以一拿。敌法则比较梦想了，前期来的顺可以三星，后期(七八人口)还没三果断卖了，因为这套体系在后期卡位特别紧张(中期只有仨人类或者仨元素的时候卡位充裕，可以考虑拿一张)。

刀塔自走棋人类元素法玩法介绍

前期转型征兆及运营：前期什么战士都要拿，来兽人胡就玩兽人法，但是兽人较为热门，迟迟不到两星果断卖掉兽人。来海民，小小，狼人，水人这些牌不要放过，特别是元素，当前版本开发的兼容性不高，特别容易过渡到两星。在前期小buff没有多大作用的环境里，越早的两星提供的战力越明显，是保持连胜，帮助过渡到中期的的基础。或者一些当前阶段较容易过渡的buff，比如笔者前期来了海民+蛇棒的组合，入的很爽。

中期：中期尽早凑齐三法的组合，战士选择很多，可以慢慢转，而三法最好选电棍+冰女+光法;或者火女+电棍+光法;电棍+冰火姐妹花，没有其他组合(因为要凑四人类)。火女两星>冰女一星，毕竟火女是经过加强的，冰女两星之后老规矩，火女就地处决。

后期：这时候阵容已经成型了，我们默认已经有了上述的核心buff。剩下的就是小buff的取舍了，在上文情况三四中有提到具体的应对措施。献上最终阵容。

技巧

1.鼠标悬停在d键时可以看到当前1~5费棋子的刷新概率，元素法小小和水人都很配3，故在还有两三个上三星或者听一个上二星，同时八本场上粉卡还在一星时，可以看看升级是不是太早，导致后场马厩卡太多牌，避免经济也崩了，战力也没有质变的情况发生。

2.摆位时将人类放前面，但是适当放一两个肉在后排防刺客，光法放倒数第二排，防止被刺客吸引火力而空大;谜团一级不能放第一排，容易大不出来人就没了;有些人喜欢把电棍放第一排触发元素buff，其实个人认为舍本逐末，因为石化主要是争取时间给法师放大，法师顶伤害，不如多留点存活的余地放多一个大招来的实在，所以电棍老老实实顶中间。

以上就是小编为大家带来的关于刀塔自走棋中人类元素法的具体玩法介绍啦!