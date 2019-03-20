只狼影逝二度血烟技能怎么使用 只狼影逝二度血烟释放技巧攻略

2019-03-20 14:31:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度血烟在游戏中很是强力的技能之一，但是不少玩家不知道在游戏中什么时候使用血烟有效果？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度血烟释放技巧攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

只狼影逝二度的血烟是个比较强力的技能，需要玩家们消耗一定数量的纸人才能使用，还需要满足一些特定的条件，具体的方法有哪些?小编整理了相关的资料和大家分享下吧!

只狼影逝二度血烟释放方法分享：

消耗：需6纸人

触发条件：仅在背后忍杀后才可触发

触发后效果：触发后主角暂时恢复隐匿的状态

总结：需要玩家们使用6个纸人才能启动，需要在背后忍杀的状态下触发，具体方法如上!