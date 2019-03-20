只狼影逝二度破戒僧分身怎么跳过 跳过破戒僧二阶段分身技巧

2019-03-20 14:30:49 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的破戒僧分身是boss的二阶段变身，而且这个分身状态下的boss非常强力，不过可以利用一些小技巧跳过这个分身，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!

跳过破戒僧二阶段分身技巧

第二阶段往雾门正对方向的树上跳，锁定忍杀，可直接跳过二阶段分身，宫崎老贼不修改的前提下。

总结：需要玩家们往雾门正对方向的树上跳，在使用忍杀即可跳过，具体方法如上!

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