全境封锁2狙击手武器装备怎么怎么选择？武器天赋哪个好

2019-03-20 14:30:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2狙击手十分看重装备，合理的天赋搭配能够带来极大的帮助，91单机小编给大家带来全境封锁2狙击手武器装备推荐，需要的朋友还不快进来看看。

狙击手武器装备推荐

武器选择

主武器栓狙(单发步枪)，副武器选择突击步枪或者射手步枪(看你自己习惯)，手枪无要求。

武器天赋选择

栓狙：

主天赋(激活天赋)：第一滴血，毁灭，重击三选一。

次要天赋：爵士手，快速扳机，稳如泰山。

枪套天赋：我个人认为换弹保护不错。

射手/突击步枪

主天赋：维护保存。

次天赋：无所谓。

枪套天赋：叠加(叠加的意思是这把枪不拿出来的时候依然能给你目前的武器上这把枪的天赋buff)。

装备选择

3件飞龙羽织(暴击伤害)。

3件阿尔拉蒂军事(栓动步枪伤害)。

装备以多槽位为主，装备天赋看情况选，个人觉得多次要装备槽位加绿字比部分天赋来的要好，更容易堆暴击，暴击伤。

技能选择

无人机(标记，神射手天赋限定)。

化武发射器(装甲修复发射器)。

以上就是小编给大家带来的全境封锁2狙击手武器装备推荐