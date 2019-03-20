刀塔自走棋理财流是什么 一个方法玩转理财流

2019-03-20 14:30:31 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

刀塔自走棋什么是理财流?理财流怎么玩?想必很多朋友都不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了理财流介绍及玩法一览，希望能够帮助到大家。

前期收益详细分析

战术核心：开局只选地精4流氓， 存钱到50然后只花利息。这样你会非常富有，我基本上把把都是12波存够50块钱(不管连胜连败还是一胜一败)，30波就10人口+50块钱，一堆紫卡橙卡。

英雄搭配：前期4地精，中期三地精+三法+SF，后期 三法+SF+全部橙卡紫卡，地精随时看情况用橙卡换掉。

具体玩法：

前期-有地精4流氓就选，DF也可以要，根据人口和对方的恶魔选择上或不上。别的绝不要，存钱存钱，不要升人口，不要被什么TB、龙骑、巨魔、熊德诱惑了，核心就是快速到50块钱。这样如果地精很胡就算人口劣势也是连胜，不胡那就是少花钱很快存到50，一胜一败也没关系一回合5块从10块钱开始就有利息了，我最慢14波到达50块。所以这就是神奇的不管连胜连败还是一胜一败都能很快存到50

中期-三法+SF是关键，如果有三法了人口不够赏金随时可以下，存到50块钱的时候大概5人口，但是用利息攀人口很快，15-16波就7人口开搜，搜就是主搜光法冰女电魂和SF，光法没有可以先用蓝胖，这几个是不卖的，其他的没位置的时候或钱不够50的时候地精也可以卖记得无论如何不要低于50块钱带进棺材也不花，我有把就是4%血锁住了吃鸡。7人口就是伐木机+发条+TK+三法+SF，中期很厉害，当然三法+SF能快速2星很关键，至少2个二星吧。

后期-对，对我来说已经后期了，23波别人还在挣扎体系没成型，我已经奔8人口9人口去了，尽快上9。8人口上个敌法，有1星船长就可以上，地精三法sf能嫖就嫖，只嫖不搜，地精能三星最好没有也没事。到9人口多出来的两个位置就1星船长2星敌法、或者加一个2星电魂或者2星SF，这4个里面选2个就行。这时橙卡出的概率也高了，潮汐美杜莎萨尔飞机谜团我都要，飞机抄袭谜团这3个是1星就可以换下其他的，换的顺序是敌法>TK>发条>伐木机。玩这个我很少见到黑龙，基本上30几波都是10人口5个橙卡紫卡+三法+SF+伐木机结束游戏，300多经济。