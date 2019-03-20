刀塔自走棋理财流是什么 一个方法玩转理财流

刀塔自走棋什么是理财流?理财流怎么玩?想必很多朋友都不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了理财流介绍及玩法一览，希望能够帮助到大家。
前期收益详细分析
战术核心：开局只选地精4流氓， 存钱到50然后只花利息。这样你会非常富有，我基本上把把都是12波存够50块钱(不管连胜连败还是一胜一败)，30波就10人口+50块钱，一堆紫卡橙卡。
英雄搭配：前期4地精，中期三地精+三法+SF，后期 三法+SF+全部橙卡紫卡，地精随时看情况用橙卡换掉。
具体玩法：
前期-有地精4流氓就选，DF也可以要，根据人口和对方的恶魔选择上或不上。别的绝不要，存钱存钱，不要升人口，不要被什么TB、龙骑、巨魔、熊德诱惑了，核心就是快速到50块钱。这样如果地精很胡就算人口劣势也是连胜，不胡那就是少花钱很快存到50，一胜一败也没关系一回合5块从10块钱开始就有利息了，我最慢14波到达50块。所以这就是神奇的不管连胜连败还是一胜一败都能很快存到50
中期-三法+SF是关键，如果有三法了人口不够赏金随时可以下，存到50块钱的时候大概5人口，但是用利息攀人口很快，15-16波就7人口开搜，搜就是主搜光法冰女电魂和SF，光法没有可以先用蓝胖，这几个是不卖的，其他的没位置的时候或钱不够50的时候地精也可以卖记得无论如何不要低于50块钱带进棺材也不花，我有把就是4%血锁住了吃鸡。7人口就是伐木机+发条+TK+三法+SF，中期很厉害，当然三法+SF能快速2星很关键，至少2个二星吧。
后期-对，对我来说已经后期了，23波别人还在挣扎体系没成型，我已经奔8人口9人口去了，尽快上9。8人口上个敌法，有1星船长就可以上，地精三法sf能嫖就嫖，只嫖不搜，地精能三星最好没有也没事。到9人口多出来的两个位置就1星船长2星敌法、或者加一个2星电魂或者2星SF，这4个里面选2个就行。这时橙卡出的概率也高了，潮汐美杜莎萨尔飞机谜团我都要，飞机抄袭谜团这3个是1星就可以换下其他的，换的顺序是敌法>TK>发条>伐木机。玩这个我很少见到黑龙，基本上30几波都是10人口5个橙卡紫卡+三法+SF+伐木机结束游戏，300多经济。
不少玩家都在问刀塔自走棋游戏中人类元素法要怎么玩呢?很多小伙伴都知道前期中期后期玩法都是不一样的。那么，刀塔自走棋人类元素法玩法技巧是什么样子的呢？下面小编就为大家带来了关于人类元素的具体玩法介绍啦!刀塔自走棋人类元素法怎么玩核心buff：1.四元素：元素家族真是单卡弱成狗，凑齐两个开始起效，四个毁
只狼影逝二度血烟在游戏中很是强力的技能之一，但是不少玩家不知道在游戏中什么时候使用血烟有效果？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度血烟释放技巧攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！只狼影逝二度的血烟是个比较强力的技能，需要玩家们消耗一定数量的纸人才能使用，还需要满足一些特定的条件，具体的方法有哪些?小编整
只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的破戒僧分身是boss的二阶段变身，而且这个分身状态下的boss非常强力，不过可以利用一些小技巧跳过这个分身，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!跳过破戒僧二阶段分身技巧第二阶段往雾门正对方向的树上跳，锁定忍杀，可直接跳过二阶段分身，宫崎老贼不修改的前
全境封锁2狙击手十分看重装备，合理的天赋搭配能够带来极大的帮助，91单机小编给大家带来全境封锁2狙击手武器装备推荐，需要的朋友还不快进来看看。狙击手武器装备推荐武器选择主武器栓狙(单发步枪)，副武器选择突击步枪或者射手步枪(看你自己习惯)，手枪无要求。武器天赋选择栓狙：主天赋(激活天赋)：第一滴血，
刀塔自走棋什么是理财流?理财流怎么玩?想必很多朋友都不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了理财流介绍及玩法一览，希望能够帮助到大家。前期收益详细分析战术核心：开局只选地精4流氓，存钱到50然后只花利息。这样你会非常富有，我基本上把把都是12波存够50块钱(不管连胜连败还是一胜一败)，30波就10人口
刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容推荐，野兽亡灵猎在近日迎来了春天，很多朋友都冲上了新段位，小编为大家带来了刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容打法详解，一起来看看吧。野兽亡灵猎阵容优点打法详解阵容的优势点首先是阵容可替换性非常高，3战士前排海军海民狼人，海民1金想上2星太简单，狼人和海军，可以用娜迦战士，恶魔战士，元素
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2网络延迟怎么查看呢?全境封锁2游戏中玩家想要查看网络延迟需要使用工具才可以查看，下面小编给大家带来查看延迟工具，感兴趣玩家快来看看吧!全境封锁2网络延迟查看方法小编为大家分享的是利用工具查看延迟的方法工具下载地址：点击进入工具仅用于查看进入的服务
只狼影逝二度义肢鞭炮手是游戏中主角的义肢之一，作用非常大，很多小伙伴不知道在游戏中怎么使用义肢鞭炮手？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度义肢鞭炮手的使用攻略，一起来看看吧！只狼影逝二度这款游戏即将发售，而且游戏的主人公是独臂的武士，不过他可以使用各种奇特的义肢，那么这个义肢鞭炮手该怎么用?小编整理了
超级机器人大战系列援护是经典系统，合理的运用能够增加很多输出，91单机小编给大家带来机战t援护攻击发动条件，一起来看下吧。援护攻击发动条件援护攻击lv1,2,3,4(lv4=可以支援4次)必须条件1.有援护攻击技能的人物要还未待机。2.射程要打到共同敌人。3.被援护攻击的人要站在可被援护攻击的人上下
不少玩家对于dnf游戏都非常喜欢，很多小伙伴都想知道dnf中黑天之主武器的外观属性怎么样呢?相信大家都很想知道吧!赶紧来和小编一起看看黑天之主武器外观属性介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧!黑天之主武器外观属性介绍具体属性：物理攻击力+1172魔法攻击力+1288独立攻击力+723智力+78快速攻击速