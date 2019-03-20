全境封锁2网络延迟查看方法 全境封锁2网络延迟查看地址介绍

2019-03-20 14:29:34 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2网络延迟怎么查看呢?全境封锁2游戏中玩家想要查看网络延迟需要使用工具才可以查看，下面小编给大家带来查看延迟工具，感兴趣玩家快来看看吧!

全境封锁2网络延迟查看方法

小编为大家分享的是利用工具查看延迟的方法

工具下载地址：点击进入

工具仅用于查看进入的服务器及延迟，电信直连google服务器，移动直连i3d服务器。这一代有反作弊就不做游戏顶层显示延迟了…

需要使用强制断开功能请自行以管理员权限运行。

游戏匹配机制：根据地区延迟/好友所在服务器/副本队长所在服务器，即单排是根据地区+延迟挑选，组队是根据队长所在服务器。

注：不适用于LSP/HOOK/WFP类加速器(即大多数加速器的模式4)。

总结：这个工具仅用于查看进入服务器及延迟，具体内容如上

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