超级机器人大战T援护攻击怎么发动？援护条件是什么

2019-03-20 14:29:27 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

超级机器人大战系列援护是经典系统，合理的运用能够增加很多输出，91单机小编给大家带来机战t援护攻击发动条件，一起来看下吧。

援护攻击发动条件

援护攻击lv1,2,3,4 (lv4=可以支援4次)

必须条件

1.有援护攻击技能的人物要还未待机。

2.射程要打到共同敌人。

3.被援护攻击的人要站在可被援护攻击的人上下左右4格。

个别作品需要条件：

4.援护攻击和被援护攻击的人要同一个高度 (一起地上/空中)