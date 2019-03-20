dnf黑天之主武器外观属性好不好 黑天之主武器外观属性详解

2019-03-20 14:29:12 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家对于dnf游戏都非常喜欢，很多小伙伴都想知道dnf中黑天之主武器的外观属性怎么样呢?相信大家都很想知道吧!赶紧来和小编一起看看黑天之主武器外观属性介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧!

黑天之主武器外观属性介绍

具体属性：

物理攻击力+1172

魔法攻击力+1288

独立攻击力+723

智力+78

快速攻击速度

抗魔值+858

移动速度+3%

抗魔值+858

命中率+1%

魔法师(女)

[禁断的诅咒]技能Lv +5

[傀儡戏]技能Lv +2

①黑暗之力不足，无法发现。

②黑暗之力不足，无法发现。

赋予自身属性强化值最高的属性攻击。

技能攻击力 +55%

最终伤害 +32%

[禁断的诅咒]力量、智力增加量 +10%

[禁断的诅咒]物理攻击力、魔法攻击力、独立攻击力 +20%

[傀儡戏]力量、智力增加量 +42

[傀儡戏]Buff持续时间 +10秒

[命运的奴隶]Buff范围 +20%

[人偶操纵者]智力 +127

新的普雷Raid系列武器都叫做黑天之主，除了十字架其他武器特效属性大同小异。

DNF现·黑天之主武器特效展示

韩服官方目前公布了五组效果，每组4种特效，一共20种特效。

可以通过发现漆黑之力，赋予武器一定的效果，但并不会直接影响到角色的伤害，为的是增加游戏的玩法多样性，这些效果包括：使得角色拥有位移变化、飞行能力、使敌人沉默无法进行攻击行为 、巨大化能力、吸附大范围内的敌人等一系列的效果。

并且这个效果会随着不同的技能发动和角色状态存在，这个状态可以通过“装备属性指令”在适合的时间内出现位移变化、飞行能力、使敌人沉默无法进行攻击行为 、巨大化能力、吸附大范围内的敌人。

以上就是小编为大家带来的关于dnf黑天之主武器外观属性介绍啦!