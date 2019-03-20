黑鲨游戏手机2售价多少 黑鲨游戏手机2发售地址及配置介绍

2019-03-20 14:28:56 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

黑鲨游戏手机2与3月18日晚上正式发布，鱼仔当晚的22点开启了预售，大家知道黑鲨游戏手机2的售价和发售平台吗?今天91小编给大家带来了黑鲨游戏手机2发售地址及配置介绍，希望能够帮助到大家。

黑鲨游戏手机23月22日0点正式开售，现已在黑鲨商城、小米商城、京东商城正式开启预售。

售价方面，6+128GB版本售价3199元，8+128GB售价3499元，8+256GB版本售价3799元，12+256GB版本售价4199元。共有暗影黑和冰封银两种颜色可选。

全新黑鲨游戏手机2采用高通骁龙855处理器，支持专门的elite gaming技术，另外，黑鲨游戏手机2支持Magic Press双半屏⽆限制压感操控，玩家可实现两指变四指，四指变六指的操作。

黑鲨游戏手机2还有全新的液冷3.0——塔式全域液冷系统，这整套系统包括双驱液冷组件、超大尺寸液冷板、高效导热铜板、直触液冷专利、液冷管组件专控电源……一系列液冷黑科技将散热面积提升5倍，对比非直触设计散热效率提升20倍。

黑鲨游戏手机2还支持240Hz触控报点率，针对游戏做了专业的触控算法优化，以及系统级的触控响应优化，黑鲨游戏手机2的屏幕触控响应时间仅有43.5毫秒。

黑鲨游戏手机2还拥有独立的图像处理芯⽚，四通道光源传感器，配合AI图像识别功能，可根据环境光和内容变化调整显示参数。外加全程DC调光。