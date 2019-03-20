只狼影逝二度破戒僧分身怎么跳过 破戒僧分身阶段玩法技巧介绍

2019-03-20 14:27:50 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度破戒僧分身是游戏中boss破戒僧的第二阶段，但是再游戏中是可以跳过这个第二阶段的，那么该怎么操作才能跳过第二阶段呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

只狼影逝二度的破戒僧分身是boss的二阶段变身，而且这个分身状态下的boss非常强力，不过可以利用一些小技巧跳过这个分身，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!

跳过破戒僧二阶段分身技巧

第二阶段往雾门正对方向的树上跳，锁定忍杀，可直接跳过二阶段分身，宫崎老贼不修改的前提下。

总结：需要玩家们往雾门正对方向的树上跳，在使用忍杀即可跳过，具体方法如上!