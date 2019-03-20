vivo x27配置好不好 vivo x27配置参数详情解析

2019-03-20 14:27:24 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道vivo x27将在2019年3月上市发售，x27是viv最新款机型，很多网友对其配置都感兴趣吧，不少网友都想知道vivo x27配置怎么样。那么，vivo x27配置怎么样呢？下面小编给各位带来了vivo x27配置参数详情介绍，下面一起来看看吧!

vivo x27配置介绍

vivo虽然还没有公开vivo x27的配置信息。但是已经有不少爆料流传出来。

传闻，vivo x27新机其实就是国行版本vivo v15系列。vivo v15系列不久前在海外发布上市。不过暂时不清楚，vivo x27是否会改动配置信息。

vivo v15系列，vivo V15采用联发科技Helio P70处理器，弹出式前置摄像头，后置1200万+800万+500万三摄，配备了4+64GB存储，并且采用了后置指纹。

vivo V15 pro则升级处理器为骁龙675，其他方面的配置区别不大。

vivo x27将在2019年3月上市发售。近期天猫公开了一份将在3月天猫首发新产品，其中包括vivo旗舰机vivo x27，还有即将上市的魅族note9新品等。

总结：vivo x27其实就是国行版的v15系列，配置方面，前后摄像头像素很高，而且还支持后置指纹。