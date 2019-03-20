剑网3蓬莱摄影点在哪 剑网3蓬莱摄影点位置详解

2019-03-20 14:27:04 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

剑网3的一款3D武侠角色扮演游戏，剑网3的花朝节蓬莱摄影点是最近新增的截图位置，需要到达指定的地点并且调整好角度才能进行拍摄，那么这个新增的蓬莱摄影点在哪?小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

剑网3蓬莱摄影点位置详解：

具体的地点在悟剑谷，至于截图的场景，建议调一下视线慢慢找哦。

具体位置：

总结：这个截图的地点是在悟剑谷中，需要挑战好角度才能进行拍摄，具体的位置如上!

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