DNF镜音铃连卡片怎么得 镜音铃连卡片快速获取攻略

2019-03-20 14:25:30 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

通过官方页面的介绍可以知道这张镜音铃连卡片属性加成优秀，所有属性强化+15，只能用于首饰装备，那么这个强力的卡片玩家怎么得到？今天91小编给大家带来了镜音铃连卡片快速获取攻略，希望能够帮助到大家。

玩家可以通过攒积20个初音未来卡片碎片，然后兑换到镜音铃连卡片。那么这个初音未来卡片碎片怎么得到?

玩家通过玩初音未来翻翻乐活动，参与三次得到额外的奖励，就是歌之鼓舞礼盒，其中包括了1个初音未来卡片碎片。

对于DNF镜音铃连卡片怎么得到如上介绍，该张卡片的加成很好，类型加成的卡片在拍卖行当中都是天价出售的。