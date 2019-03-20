DNF2019五一套装礼包怎么获得 2019五一套装礼包奖励详情介绍

2019-03-20 14:25:29 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF近日最新曝光了2019五一套装礼包，相信各位玩家对这个礼包的内容都很感兴趣吧？那么2019五一套装礼包怎么获得？2019五一套装礼包奖励有哪些？一起跟小编来了解一下吧！

DNF的今年五一套装即将被曝光，据说这次的挑战是西部牛仔的风格，而且还有特殊的称号，属性加成也是很高的，那么这个礼包的奖励有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

DNF2019五一套装礼包奖励道具介绍：

礼包包含时装一套称号一个还有宝珠，高级版的还有宠物及稀有的道具等奖励!

牛仔套

DNF2019年五一套应该和去年相似，还是分为两个档次，一个是26800点券，另外一个是19800点券。

以下是五一套称号介绍

首先，我们先来看看技能称号，首先我们可以看到单单从称号来看，基本上可以说就是一个阉割版的新年称号，也就是去掉了白字属强以及攻击力等等有用属性的白板称号，当然有人会说，小编这个称号或许垃圾，但是胜在可以附魔宝珠加两级技能哟。确实，这次腾讯对于五一称号的设定就是能给称号附魔宝珠加技能，很多人都在想这要是能加到2级的buff技能，那多好。

是，理想确实很美好，但是大家看官方公告的时候是不是注意到了笔者在上图中标红的地方的字眼，随机增加一个技能。当然，如果是这样也就算了，重点是部分技能除外，这边就很有意思了!部分技能如果是一级精通的技能不能加笔者觉得是完全可以理解的。但是一般很多情况下官方都会告诉你，一级精通的技能不加，而这次没有。所以，保不准buff技能不给加都不一定。但是总的来说这就是官方玩的一个文字游戏。

当然，如果笔者错怪了DNF的策划们，那当然是再好不过的事情，毕竟buff能洗的出来，这对于很多愿意花钱肝的小伙伴来说至少也算是件好事情，但是在消耗完礼包中的宝珠之后你需要100万才能洗一次称号。不知道大家此前周年庆洗称号的噩梦有没有被忘掉，即便在当初那个洗一次称号仅仅需要40万的年代都有一大堆人洗了大几千万游戏币甚至上亿都依然无法获得自己要的2级技能。

总结：此次的礼包奖励相对丰厚，是可以获取宝珠时装和称号的，买的高级版奖励更多，具体奖励如上!