vivo X27和iQOO怎么选择 X27和iQOO配置性能优劣分享

2019-03-20 14:25:05 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少小伙伴都知道vivo X27发布会已经上线了，相信小伙伴们这会开始纠结vivo X27和iQOO这两款手机哪个更好一点呢?要买哪个呢?那么，X27和iQOO配置性能优劣对比什么样子的呢？来和小编一起看看关于这两款手机的区别对比吧!

vivo X27和iQOO哪个好

iQOO参数表现相当亮眼，除了拍照参数稍显不足外，没有明显的短板，并且最终的定价极具“挑衅”，直接对标了小米当家旗舰小米9，今年的骁龙旗舰处理器手机节奏快了不少，已经发布的就包括联想Z5 Pro GT、小米9、三星S10、索尼Xperia 1、LG G8/V50 ThinQ等。如果备货充足的话，足以对上述机型有着强力的威慑，看来今年的手机市场应该竞争惨烈，而且iQOO这样的定价，足以伤害到自己品牌，比如即将发布的vivo X27，难道以后vivo也主打性价比了吗?

vivo X27和iQOO选哪个

不过今天vivo X27的发布似乎完美的解释了vivo目前的定价策略，vivo X27搭载骁龙710处理器，8+128GB/256GB内存组合，标配4000mAh大电池，支持vivo FlashCharge闪充，标准功率22.5W，可以实现亮屏快充。

拍照方面，vivo X27搭载4800万像素后置三摄，支持120度超大广角、2.5cm超级微距、全新的超级夜景、超级逆光等拍照模式，还有专属明星滤镜，例如刘雯定制的复古胶片滤镜和肖全合作定制的黑白人像滤镜等。vivo X27最大的特点就是采用了更高屏占比的全面屏，同时搭载了4800万像素的后置主摄，其他配置方面均落后自己的IQOO。

以上就是小编为大家带来的关于vivo X27和iQOO的相关区别以及对比分析啦!