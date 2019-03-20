dnf华丽人鱼的妄想怎么得 华丽人鱼的妄想获取方法介绍一览

2019-03-20 14:24:04 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

dnf华丽人鱼的妄想怎么得?小伙伴都已经迫不及待了，为了大家能够了解华丽人鱼的妄想怎么获得，今天91小编给大家带来了华丽人鱼的妄想获取方法介绍一览，希望能够帮助到大家。

dnf华丽人鱼的妄想获取方式：

不过对于DNF渔人之海的女儿无限模式怎么开?目前没有一个结果，【无限模式】根据消息或将在过关18次【开始挑战】后才会开启。不过是一天完成18次还是共分为18天，有待官方的消息。

DNF华丽人鱼的妄想作用

海伯伦，一个账号一个，花费42个华丽人鱼的妄想;

人鱼之羽板鞋装扮礼盒，一个账号一个，花费41个华丽人鱼的妄想;

水滴伤害字体，一个账号一个，花费41个华丽人鱼的妄想。

DNF华丽人鱼的妄想怎么得到如上介绍，等到玩家开启无限模式后就可以得到了。