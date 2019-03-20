vivo x27和vivo x23那个值得入手 vivo x27和vivo x23配置参数介绍

2019-03-20 14:23:28 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少网友都想知道vivo x27和vivo x23哪一个更好，很多小伙伴都想知道vivo x27和vivo x23听名字就知道是同一系列的手机，不过这两款手机在各个方面上还是有很大不同的，哪个会更好一点呢?来和小编一起看看具体的区别和对比吧!

vivo x27和vivo x23哪个好

外观方面，vivoX27采用一体无水滴全面屏设计，下巴收窄，正面一体感非常强。而上一代vivoX23则采用的是目前比较主流的水滴屏设计，一体感相较于vivoX27要稍微逊色一点。

vivoX27在机身设计上也有所调整，后置摄像头从vivoX23的双摄设计升级为三摄设计，并且三颗摄像头突出的高度进一步减少，一体感更强。另外，vivoX27同样支持屏下指纹识别，识别速度也更快，用户体验也得到比较大的提升。

vivo x27和vivo x23区别对比

配置方面，vivoX27搭载了目前主流的骁龙710处理器，配备8GB内存和最高256GB的存储空间。而vivoX23则是搭载的骁龙670AIE处理器，配备8GB内存和最高128GB存储空间。在性能上，vivoX27由于搭载了更高级别的处理器，综合表现上会更胜一筹。

摄像头方面，vivoX27将配备4800W广角夜景三摄，具体配置为4800W像素主摄+1300W像素广角+500W像素长焦;前置摄像头则是1600W像素。vivoX23后置组合为1200W像素主摄+1300W像素广角，前置摄像头则为1200W像素。可以看到，vivoX27在摄像头硬件非常给力，超高像素主摄和三摄组合能够获得更细腻的成像，夜景模式也将更清晰。

以上就是小编为大家带来的关于vivo x27和vivo x23区别对比介绍啦!