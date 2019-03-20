全境封锁2电工职业怎么玩 辅助职业电工玩法技巧攻略分享

2019-03-20 14:23:03 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2电工是游戏中很重要的一个辅助职业，相信不少玩家在游戏中都选择么了这个副职业吧？那么全境封锁2电工职业怎么玩？下面一起来看看那小编为大家带来的游戏攻略吧！

在全境封锁2游戏中玩家想要玩电工需要从冷却开始配装，毕竟电工的辅助能力很轻的，在刚开始可以选择具有技能强度和技能冷却，这样搭配起来很好用，感兴趣玩家和小编看看具体内容吧!

全境封锁2电工玩法技巧一览

装备选择

电工建议大家还是从减冷却开始配装，毕竟电工辅助也是很强力的，刚开始的装备可以选择具有技能强度和减冷却的，技能强度开配件还是很好用。

要想提高配件，就必须的有耐心，因为450装分的配件需要5300-8700的技能强度，在世界4、警戒等级3控制点的大箱子可以固定获得450装分技能配件。

天赋

电容：可以增加百分之二十的技能持续时间

熟练：这个非常不错，使用技能击杀敌人有四分之一的概率重置技能冷却时间

涌动：10%的技能加速

能量补充：装甲全满的情况下部署技能提升25%持续时间、使用次数、强度

根深蒂固：提升25%的技能伤害和治疗，持续10秒，增益效果离开掩体时消失，每25秒触发一次

前奏十足：击杀敌人有5%的概率重制使用中技能冷却，一分钟触发一次

如果用氧化剂为主要输出技能的话，电容持续的20%伤害事件可以让你的作战能力大大提升。

加属性的天赋在这个游戏里也是可以叠加的，目前技能冷却可以提高到65%，再搭配上生存专家掩体内的10%，在搭配一个450装分的冷却配件，可以达到96%。

不过想玩好电工，还是需要肝的精神，不好好刷装备是没有出路的。

总结：玩家要想玩好电工还是需要好好的刷装备才可以，具体内容如上！