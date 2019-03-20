DN》3.7版本什么职业比较好 新版本最佳职业介绍

DNF3.7版本哪些职业加强了呢?这么多职业改怎么选择呢？很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了新版本最佳职业介绍，希望能够帮助到大家。
DNF3.7版本哪些职业加强
狂战作为国服DNF玩家基数最大的职业没有之一，其无辅助能力，弱控制能力，强爆发能力是众多纯C职业中非常具有代表性的一个职业;在3.7职业平衡性改版之前，由于超时空旋涡副本高昂的血量防御，造成了较高的进团门槛。而辅C互保下可凭借自身25%的队友增益达到1+1+1>3.5的效果。因而类红眼纯C职业，如剑宗、剑魔、大枪、蓝拳等一众纯C职业穿着打造与辅助C职业并无差异甚至更好的装备，一票难求。而今此种现象将伴随着3.7职业平衡改版烟消云散。
在职业平衡性改版中，辅助C职业将在队伍中降低比重，其辅助性技能如剑魂25%暴击伤害、巫女职业20%技能攻击力类BUFF，队伍4人仅可享受2人增益，且增益主体死亡时，该BUFF立即消失。在本次平衡性改版后，职业组队最佳配置从辅C+辅C+辅C+奶变更为辅C+辅C+纯C+奶，然后方可伤害最大化，使得纯C职业在团本找回一席之地的同时，也能够更好的发挥自身相较辅C职业伤害更高的优势。
DNF正式步入无减防时代
长久以来，驱魔师、暗帝、阿修罗等职业凭借自身职业技能优势以及其续航能力，加上其相较其他职业独有的副本减防能力是DNF团本中较为热门的存在。在此次3.7职业平衡性改版中，驱魔师、暗帝、阿修罗等一众职业整体删除减防能力，变更为为队友增加25%伤害，DNF正式步入无减防时代。
众所周知，在阿拉德大陆，团队副本有安徒恩团队副本、卢克团队副本以及超时空旋涡副本，不同的副本之间，怪物防御相差甚大且每个副本减防百分比上限不尽相同，减防职业的存在，相较其他辅C职业，其对团队的提升能力不仅限于技能数据显示的25%，这一点在防御高的副本中尤其明显(如超时空旋涡副本)，另外，对不同副本减防数据的计算也为DNF数据行计算上带来了负担，此次3.7职业平衡性改版后，蜕变归来的减防职业，不知ta是不是还是你心目中不二的队友人选呢?
纯C职业加强
剑宗作为热门纯C职业之一，可谓是风光不再，其并不十分高额的百分比导致剑宗在女鬼剑士职业群中的地位较为尴尬，在全职业排名中也并不十分靠前;在3.7职业改版加强了整体纯C在组队中的地位后，剑宗红眼等一众纯C职业，终于渡过寒冬，迎来了加强的喜讯!
整体技能伤害加强15%左右，新增2个技能，大红神华丽转身之后强势归来，“我用鲜血淋漓、换来所向披靡”，出征的勇士再次吹响了一往无前的号角!且让我们期待输出拉满的纯C职业，让我们在阿拉德风云汇聚的顶点，和他们强势的身影再会吧!
喜迎团队模式减负
曾几何时，我们踌躇满志的踏上卢克攻坚之旅，属性强劲的B套，海伯伦荣光加冕是无数勇士朝思暮想的终极毕业梦想。而今95版本以至，较快的游戏节奏使得卢克副本高昂的魔岩石需求与现今版本的快节奏形成了鲜明对比，部分勇士制作卢克装备的周期较长。而在3.7改版之后，这些都将成为过去。
B套制作所需魔岩石数量减半、海伯伦的荣光套装需求魔岩石数量减半，圣耀救赎系列武器所需魔岩石数量大幅度减少。有效的加快玩家追赶进度!
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