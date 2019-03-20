vivo x27和小米9怎么选择 vivo x27和小米9性能参数一览

2019-03-20 14:21:33 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道最近vivo x27发布会已经和大家见面了，新款手机一上线，难免要被拿来对比，很多网友都不知道vivo x27和小米9哪个好?那么，而这该怎么选择呢？下面小编一起看看vivo x27和小米9的区别对比介绍!

vivo x27和小米9哪个好

Vivo X27定于3月19日，去年的X21也是3月，X27采用COF封装工艺的真全面屏，通过机械升降结构解决前置摄像头的问题。整个屏幕没有刘海，没有水滴，是真正的完美屏，由于采用了最新的COF封装工艺，下巴甚至比小米9还要窄。

性能方面，vivo X27搭载骁龙710处理器，并不是小米9SE首发的骁龙712。骁龙712是骁龙710的优化版，只是提升了处理器的频率，不如骁龙710划算。拍照方面，vivo X27用的也是 4800万传感器。 Vivo的手机极少送到DxOMark评测，但是vivo的拍照并不比那些送测的手机差，就像OPPO副总裁沈义人所说，美不应该是千人一面，vivo的逆光拍照和美颜自拍已经成为vivo的标志，X27的拍照肯定不会差。

vivo x27和小米9买哪个

X27渐变色的设计灵感则来源于孔雀翎羽中的渐变配色，仅凭这一点就会吸引无数的女生。Vivo X27的价格不会太贵，应该在3500元左右，比小米9要贵很多，如果说搭载的是骁龙855，这个价格是很值的，可惜vivo不是小米，X27也不是高性价比手机，这个价格对于喜欢高性比的用户来说，肯定不会接受，不说再见已经很客气了。但是对于线下用户来说，这么漂亮拍照又好的全面屏手机，花这些钱，真不贵。

以上就是小编为大家带来的关于vivo x27和小米9的相关区别分析啦!看小伙伴们自己的选择吧!