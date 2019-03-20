魔兽世界高瞻远瞩任务怎么完成 高瞻远瞩任务玩法攻略流程详解

2019-03-20 14:21:07 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界高瞻远瞩任务是8.15版本最近推出的任务之一，相信很多小伙伴都还没完成吧？下面小编大家分享一篇魔兽世界高瞻远瞩任务的攻略流程，感兴趣的小伙伴一起来了解一下吧！

魔兽世界的高瞻远瞩任务是8.15版本最近推出的，玩家们需要开启任务后去寻找6个神龛的宝石，颜色需要对应即可，那么这个宝石该怎么获取?小编整理了资料和大家分享下吧!

魔兽世界8.15高瞻远瞩任务完成攻略：

刚把珠宝史诗任务做完了，做的过程中观察了一下，6个神龛分别有6个颜色，猜测应该是想要什么石头就去什么颜色的神龛。

我刚在纳兹米尔的红色神龛收菜了一发，果然是2个随机颜色的蓝色石头和7个血钻。所以这次暴雪是允许大家动态调整矿石分配了，每天点击就送7个红绿宝石，也就是每天上线点击就送1WG

宝石一定会崩，但不会这么快，因为材料很难刷，要刷3个小时，刷艾什凡掉率大概不到10%，以后不知道会不会有什么高科技4+4这种能速刷的。

单刷pt监狱两次就够，初略估计一下全程一个小时就都完成了，感觉大军们要飞起，即将闪崩

祖达萨：绿

纳兹米尔：红

沃顿：橙

德鲁斯瓦：紫

斯托颂：蓝

提拉加德：黄

联盟到达赞达拉三张地图以后，可以在世界地图上看到一个黄色任务叹号，对应神龛任务，完成后修复神龛。

总结：需要找到神龛所需的宝石，并且按照颜色进行使用，共有6种神龛对应6种颜色宝石，具体方法如上!