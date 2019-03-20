鬼泣5三大主角技能怎么样 三大主角技能伤害数据解析

2019-03-20 14:19:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5中三个角色都有各种各样的技能，在各种情况下技能也会造成不同的伤害，分别是怎样的呢?今天91小编给大家带来了三大主角技能伤害数据解析，希望能够帮助到大家。

注：这是DMD难度下的伤害数值，而且敌人不一样，防御数值不一样，伤害也有不同

在此默认用镰刀和黑骑士做测试，他们俩伤害数值是一致的。

但丁

总结一下就是：但丁的帽子15w拿钱能砸死绝大多数敌人，伤害高达10000+，

相比这次但丁的真升龙加魔化也不过990...

但丁最稳定的大伤害应该是究极魔人的一次完整的浮游炮+大半的浮游炮+终结技=4000+

整体来说拳套和摩托输出还是很可观的。

V

V的最高伤害算是nightmare完整的三拳，小激光扫全中也有350

当然这没有算DPS，因为3兽可以同时攻击，所以加起来也还是会比较可观的。

事实证明黑豹的COMBO不推荐用连按三角的A，伤害不划算。

狮鹫的纵向电蓄力后单发的伤害都会高，从50变成125。

Nero

nero魔化后攻击加成没有但丁明显，但nero平砍比但丁用剑高5

所以一红还是很有存在价值的，三红也是，冲刺技不红刀60, 一红72三红转三圈有216

蓄力魔弹满级没想象中高，只有325，算上最后的爆炸。

最高伤的应该是showdown了，加上过程中不断放幻影剑，能有1400

最吃惊的是，当你认为魔手代替义肢的时候，你就大错特错了。DMD这个真的很重要

魔手抓投不同敌人伤害不一样，以镰刀来算，地上投连按按键是322，魔化后是437，空投只有95

然而，如果用Buster来投，连按情况下有惊人的：660，空投有300

更惊人的是，如果buster蓄力再投，不连按有4970....连按有6750....感觉比但丁的帽子省钱多了。