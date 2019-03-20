剑网3花朝节蓬莱摄影点在哪 花朝节蓬莱摄影点位置坐标分享

2019-03-20 14:19:17 来源：91单机游戏 编辑：NO

剑网3花朝节蓬莱摄影点是游戏中最新上线的一个截图位置，相信很多小伙伴都还不知道这个新的截图位置在哪里吧？下面小编为大家分享一下花朝节蓬莱摄影点位置坐标，一起来看看！

剑网3花朝节蓬莱摄影点在哪?花朝节蓬莱摄影点是剑网3游戏最近新增的截图位置，玩家需要到达指定的地点并且调整好角度才能进行拍摄。下面小编就来给大家介绍下具体位置。

剑网3花朝节蓬莱摄影点位置介绍一览

具体的地点在悟剑谷，至于截图的场景，建议调一下视线慢慢找哦。

具体位置：

以上就是小编给大家带来的剑网3花朝节蓬莱摄影点位置介绍一览，希望大家喜欢！