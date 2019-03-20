全境封锁2控制点怎么打？速刷技巧是什么

2019-03-20 14:17:57 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2控制点能够获取箱子，怎么刷速度最快呢，91单机小编给大家带来全境封锁2控制点速刷技巧，一起来看看吧。

控制点速刷技巧

首先找要一个确定可以升到警戒3或4的控制点(具体方法可参考：据点升级攻略)，先进攻把控制点打成白色，注意!进攻时不要叫刁民出来，原因后面再说。

打成白色后再去打提升警戒度等级的事件，提升完后直接快速旅行到提升完打白的控制点，这时再叫刁民出来，这样做可以少打一堆敌人，只要守好就结束了。因为前面没有呼叫刁民，所以这里来进攻的是之前变白的刁民，他们的等级只有1级，轻轻松松就能搞定。

不过后面守控制点时，敌人还是出现警戒度3或4的敌人，看你升成多少，不过少打进攻时那一坨敌人可以非常快打完。

最后提醒一下，控制点如果有他方势力在攻击控制点的敌人，去打他的红线上的未知活动或抢夺资源会无法让控制点提升等级。