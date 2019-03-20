全境封锁2暗区开红是什么 暗区开红机制说明

2019-03-20 14:17:42 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2暗区开红是什么?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了暗区开红机制说明，希望能够帮助到大家。

暗区开红机制说明

二代开红是叛变之后角色旁边显示数字，那是解除叛变所需要的时间(下面统称数字)，虽然也是红名状态，但是只要不杀人，是不会加星的(5星就金头)，而这时候你会发现有个灰色骷髅头，叫叛变行动。叛变行动有两种，一种是在墙上的终端，靠近会显示入侵xxxxx，入侵完会增加数字和贼窝三角定位的进度(我一开始看见这什么三角定位一脸懵B);而另一种是撬暗区箱子，目前我看见的暗区箱子好像都要暗区钥匙(获取方式估计和一代一样)，但是叛变状态下可以不用钥匙，直接撬开，同样也会增加数字和贼窝三角定位的进度。

以下是撬箱子的图，可以看见贼窝三角定位的进度到55%了，而数字是301。

而进度满了以后，就会出现3个贼窝入口，到了之后发现其实是井盖。

而一进去就会解除叛变，但是不确定杀人后有星的状态能不能进去。

而里面有个特殊弹药补给箱。

出去后同样会有叛变CD，这个就不多说了。

然后说一下暗区互刚

二代暗区改版还增加了一个设定，就是数值平均化，将暗区里的玩家装备数值平均。这样就不会因为装备相差太远导致被虐(说真的可能也就游戏前期有用，后期大家装备都成型了还得靠技术)。因为二代没有扎包立刻回血的设定，只有按住几秒V才能补满甲，所以正面冲突就没有一代翻滚取消扎包前摇这种骚操作了。对了，蛇皮走位也没有一代那么风骚了，不会尬舞的可以放心了。但是，b测目前为止用突击步枪实在不够暴力，不像一代那样远距离用步枪那么猛，除非别人站着让你打，但是短时间输出不太够，甲不能立刻打爆就没有意义了。所以这个时候狙击步枪(注意是装备上写着狙击步枪的类型，半自动的连狙不算)和喷子就作用大了，因为这两种武器都是单发时候极高，破甲后收人头是分分钟的事。而狙击枪我觉得只适合远距离偷人，近距离比较难用，而且射速太慢了。那么我们可以选择近距离喷子秒人，喷子有一个比较变态的双管猎枪(相信都知道一代的孤星卡西迪秒人是多么暴力不过卡西迪是同时射光子弹的)，但是只有两颗弹，容错率较低，所以我选择了super90, 8发子弹。基本近距离全喷中3-4枪左右就破甲+倒地，然后收人头就行了。不过说怎么多也就仅限单挑或一打少，一打多就算了。二代估计一打多比一代削了突袭之后还难，除非全是萌新。破甲就再见来不及握手了，二代又没有T保命，骚操作也全没了(可能以后有人发明?)。我有一次遇到两个人刚好在站一块了，然后喷子直接两个同时倒地，不得不说喷子破甲太暴力

以下是我开红后遇见的，四个同时倒地，是有多...哦不，这补给箱的怪也太变态了吧。

这是我当时的装备，1点后就淘汰了吧，没达到各位大佬一身紫真是尴尬(突然发现我有115功勋?!什么情况)。