逆水寒豪侠战棋怎么玩 逆水寒豪侠自走棋玩法规则介绍

2019-03-20 14:17:29 来源：91单机游戏 编辑：NO

逆水寒最近上线了一个逆水寒豪侠战棋的小游戏，相信很多小伙伴都已经尝试过了，那么这个小游戏该怎么玩呢？下面小编为大家分享一下逆水寒豪侠自走棋的玩法规则，一起来看看！

逆水寒官方公布了将会上线最新的豪侠战棋玩法，其实这就是一款自走棋游戏，那么逆水寒自走棋怎么玩?规则是什么呢?下面就和小编来了解下逆水寒豪侠战棋玩法介绍吧!

逆水寒自走棋是什么

官方今天公布了最新玩法“豪侠战棋”，玩家每个回合通过收集不同的侠客棋子，并慢慢组成不同的阵容棋型，然后派遣棋子上场，和对手的棋子交手过招。本周四即将在【紫禁之巅】服务器试投放“豪侠战棋”，并将于下周全服上线，届时将支持跨服匹配。

棋艺的高低，通过阵容组织与调配体现出来，随着棋子交战的胜败情况，最终决出赢家。三个相同的人偶棋子可以升级成更厉害的棋子，同时召唤出在《逆水寒》世界观中有恩怨、渊源、前尘羁绊的棋子，还将触发特殊羁绊，赋予对应棋子更加卓越的作战或回复能力。官方放出了部分截图画面。

逆水寒豪侠战棋玩法

“豪侠战棋“分为两种模式，一种是最多六人组队、不结算胜点与奖励的休闲模式，一种是仅限单双排、结算胜点和奖励的竞技模式。参与竞技模式可以获得武林威望，并在商店中兑换一些特殊称号，后续还会有专属外观投放。每个赛季还会根据段位，额外结算外观或其他奖励。

逆水寒的豪侠战棋将会在本周四也就是21日开启测试，预计下周全服上线，可以在游戏中的任意地方进行匹配，也能跨服匹配。

以上是小编为各位带来的逆水寒豪侠战棋玩法介绍的全部内容！