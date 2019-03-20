vivox27和nex怎么选择 vivox27和vivonex配置性能对比

2019-03-20 14:16:24 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道vivox27是vivo公司最新发布的一款旗舰型手机，受到不到用户的关注，但是不少网友都想知道vivox27和nex哪个性能更好。那么vivox27和nex哪个好呢?下面小编为您带来vivox27和vivonex对比介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。

vivox27和nex哪个好?

1、手机外观方面，vivoX27采用一体无水滴全面屏设计，下巴收窄，正面一体感非常强。nex手机在外观上基本延续了APEX设计风格，稍有不同的是，vivo NEX的下巴比APEX要大一些，但三边的极窄边框，足以让你大饱眼福。

2、手机处理器方面，vivoX27搭载了目前主流的骁龙710处理器，配备8GB内存和最高256GB的存储空间。nex搭载骁龙710 的NEX S将采用6.011英寸全高清屏幕。

3、手机拍照方面，vivoX27将配备4800W广角夜景三摄，具体配置为4800W像素主摄+1300W像素广角+500W像素长焦;前置摄像头则是1600W像素。nex前置2400万像素摄像头以及后置2000万+1600万像素摄像头，该机最低的存储组合为4+64GB。