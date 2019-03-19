道士15狗什么意思 道士十五狗具体介绍

2019-03-19 16:47:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

道士十五狗是什么意思?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。

道士15狗什么意思?

在《传奇》游戏中，道士升级到35级可以召唤神兽作为战斗力量，而这个神兽长得特别像狗，所以大家戏称道士召唤狗，而道士15狗全区横着走的意思就是道士召唤15个神兽就可以在全区横着走没有对手了。

台词介绍：这是来源于抖音短视频上的一则魔性传奇广告，自从成龙大哥代言37手游旗下的传奇后根本停不下来，这个船新的版本更是让大家感受到了前所未有的智商压制。全部台词：道士十五狗，全区横着走，强!杀怪掉宝爆神装，爽!法师控制强，冰霜秒全场，强!战士输出高，十倍烈火刀刀爆，爽爽爽!我是王宝强，我是成龙成龙：广告做得再好，不如进服玩一玩王宝强：试玩三分钟，真的好轻松成龙：经典传奇，全新版本王宝强：一起来玩啊，这游戏太好玩啦

对于传奇爱好者来说，成龙巨星代言肯定会带来更好的效果，不过抖音上每天刷屏的广告确实只让人看到了无厘头，不忍直视，成龙大哥的形象也是越来越深入人心。

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