苹果iOS12.2 beta6值得更新吗 苹果iOS12.2 beta6更新使用教程

2019-03-19 16:44:59 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

苹果iOS12.2 beta6值得更新吗?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了苹果iOS12.2 beta6更新使用方法教程，一起来看看吧。

苹果iOS12.2 beta6值得更新吗

今天凌晨，消息显示苹果已经在推送 iOS 12.2 beta 6，beta 6 面向开发者和公共测试人员使用，先可以使用开发者账号或注册参加公测的账号前往 developer.apple.com/download 或者 beta.apple.com 下载更新包。

iOS 12.2 的新功能此前我们已经为大家总结过很多波，beta 6 版本暂未发现重要的更新，基本可知 iOS 12.2 的新要点：

- 第三方电视支持 AirPlay 和 HomeKit

- 将 Apple News 带到加拿大

- 新的 Animoji

- 一些次要的界面调整

- Safari 隐私和安全小更改

- 地图追加天气状况和空气质量指数开关

- 为可能推出的新设备更新兼容性支持，比如 AirPods 等。

在上一版测试也就是 iOS 12.2 beta 5 中，重点改进了语音消息的质量。原生 iMessage 中的语音消息音质一直不怎么好，从 iOS 12.2 beta 5 开始，苹果通过用优质的 Opus 编解码器替换旧的 AMR 语音代码来解决这个问题，并将声音采样率从 8,000 Hz 提高到 24,000 Hz。

beta 6 预计会是苹果在 3 月份的最后一次测试版，毕竟下周 3 月 25 日(北京时间 3 月 26 日凌晨)特别发布会上，苹果将宣布新产品或服务，iOS 12.2 正式版很可能会在发布会上或者发布会前后进行推送。

以上就是小编为大家带来的苹果iOS12.2 beta6更新使用方法教程全部内容!有需要的小伙伴们千万不要错过哦!