红米note7pro怎么设置wlan热点 红米note7pro设置wlan热点方法介绍

2019-03-19 16:43:59 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

红米note7pro怎么设置wlan热点?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了红米note7pro设置wlan热点方法教程，一起来看看吧。

红米note7pro怎么设置wlan热点

第一步：找到手机桌面的【设置】选项点击打开，如下图。

第二步：在设置界面，我们点击【个人热点】一项，如下图

第三步：点击进入【设置WLAN热点】选项

第四步：进入设置WLAN热点后，可以根据当前页面的【网络名称】、【安全性】进行设置。

第五步：接着我们来设置热点的频段，这使得我们的热点更加的安全，有些手机是识别不了的，设置好之后点击右上角【确定】，如下图。

第六步：然后回到上一级操作页面，打开【便携式WLAN热点】使其后面的开关选项为蓝色状态即可。

以上就是小编为大家带来的红米note7pro设置wlan热点方法教程全部内容!有需要的玩家千万不要错过哦!