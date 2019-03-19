全境封锁2威胁度活动怎么玩 威胁度活动玩法详解一览

2019-03-19 16:42:01 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2威胁度活动怎么玩?很多玩家都是肝帝，接下来小编给大家带来全境封锁2威胁度活动玩法详解。

威胁度活动玩法详解

是什么——威胁度活动玩法的准备知识和前期工作

控制点，是游戏地图内每个区都有的一块地标，根据地区不同，分别有1-4个不等，基本玩法就是进攻，打首领，清理残余然后防守，打首领，清理残余，最后开补给室拿材料和装备，想必大家都已经很熟悉了，这里不再赘述

而威胁度玩法，就是以控制点玩法为基础的，围绕控制点及控制点周围的随机活动所进行的活动

首先你必须到世界4，然后游戏会给你弹出一个教程窗口，可能很多人没有仔细看，以下稍微讲解一下基础知识，如果你已经有过3级/4级控制点经验，可以自行选择跳过本部分内容

以上图为例，先看左边

从上到下分别是控制点名称和威胁度等级(三角1-三角4)，活动图标和类型和与你的距离，该活动的阵营(知道出什么怪，提前有个心理准备)，状况回报(这个就是简介，废话文本)，奖励(威胁度越高，条目越多)

注意看白字，如果奖励没有“有可用的补给品”而是显示的“补给品更新 XX时间”的话，不要去打，否则进不了补给室，我们的努力全部木大

然后最关键的，就是这个“制作设计图”，这就是我们的首要目标

再看右边

绿色箭头是我方控制点，不用打，但是可以当做快速移动的坐标，也可以给军官补给够资源后拿探测BUFF

红色箭头是敌方控制点，就是要打的，旁边的小数字“3”是指威胁等级3，威胁等级范围从1-4，难度和奖励逐级提升

浅蓝色箭头是与控制点相连的活动(一定要注意跨区，别打错了)，旁边的小数字符号“+1”是指提高与之相连的控制点的威胁度，除了“+1”之外，还有几种以“精英”开头的活动会有威胁度“+2”的效果，本身活动奖励也更好

我们的目标是刷难度/威胁度比最高的威胁度3据点，所以我们要做的是打两个普通活动，或者打一个“精英”开头的活动(目前只见过精英领地控制、精英巡逻队、精英资源运输队三种，如果其他人有发现欢迎补充)

当你打完活动，屏幕上会有提示“XXX”名字的控制点威胁度已升高到2级或者3级，这时打开大地图确认是“三角3”，准备工作就算做完了

为什么——周回3级控制点的优势

以上啰啰嗦嗦说了那么多，主要是给没刷过的人看的，那么下面解释一下为什么选择周回3级控制点

0.三级控制点可以掉落制造设计图，这个是在目前看来世界5还没有实装，各种套装玩法还没有出现下最保值的产物，尤其是一次制作，终身拥有，随时更换的武器配件，更是本游戏基本永不贬值的东西

1.三级控制点的精英怪(金色)数量少，没有具名怪，敌方进攻欲望适中，单刷有一定挑战性但是是完全可以的

2.三级控制点的开启条件只需要打1个+2或者2个+1的活动，开启快，而有的控制点不一定有足够的+威胁度活动与之相连

3.三级控制点组队刷更效率，算上开启的话时间四级控制点会很墨迹，而且长期的拉锯战和跑尸会很影响游戏体验

怎么办——地形、意识、小技巧与一些注意 以上都是理论，下面说点实战相关

首先是选址，尽量选择地址在开阔地的据点，然后因为据点的进攻和防守都要进行一段时间的拉锯战，所以掩体选择很重要，虽然要因地制宜，不过总的来说“有长不选短，有高不选低”，而且据点进攻必须要有民兵的参与，需要打信号枪，在有棚顶的地方是无法发射信号弹的，所以像东区广场的地下废墟这类的又黑又狭窄能射信号弹的地方就一小块的控制点，能不能碰就不碰，谁打谁知道

意识就和平时打本基本一样，主要是注意敌人的包抄，这代的敌人不像1代，说起1代的下士军衔标记的一道杠兵种，应该都很没有存在感，因为是最没有特点的，但是这代不一样，所有阵营的“一道杠”都有一个共通的特点，喜欢包抄，如果被金怪包抄了，那就等死吧，那酸爽，谁试谁知道，一串四我也见过的

小技巧就是跑尸了，虽然说三级控制点相对简单，但是也不是谁都不能保证从来不倒地的，倒地了建议直接按住ctrl键放弃，因为打控制点属于开放世界漫游活动，所以复活时间只有两秒，而且复活读条和传送都很快 不像隔壁圣歌 ，可以很快加入战场，还有个小技巧，复活点选白宫，进门去军需官旁边选专精，切专精再切回可以补满弹药(除了狙击的TAC-50因为膛内可以压一发再加弹夹6发一共是7发，两发备弹比其他两专精都多1发，但只能靠拾取)

如果你是独狼刷控制点，不慎倒地，稍微麻烦点，先复活之后，再打开地图传送，选控制点、主线任务传送，比跑路快，因为这些地方都是在路口，建筑外，不像安全室在地下，哪怕是地图给的直线距离一样也会少跑不少距离

有几点千万要注意的：

1.控制点的占领必须要有民兵的参与，其中最重要的是一个叫“军官”的民兵单位，如果该单位倒地请尽快去救援(蜂巢不能救，只能按F手动救，不过比救援其他特工快很多)，否则即使消灭了全部敌人也无法占领控制点;实在是救援不到的情况，再军官彻底挂掉后需要再按住F发信号枪叫另一波民兵队伍来

2.打到3级威胁度如果去控制点的途中碰到精英巡逻或者(精英)资源运输队一定不要打，尽量脱战，4级控制点难度和效率根本不成正比

3.注意谨慎进攻，徐徐推进，一共是进攻防守两大波敌人，换防阶段(你如果打开地图看彻底占领前换阶段地图上控制点会变成白色)前有提示刷出一个敌方首领而且ISAC会语音提示“Heavily armored hostile detected”(注意单数)，这个单位会和一波兵一起从点内某个虚空房间里刷出来，此时如果你推进过深，敌方刷在你脸上，很容易翻车;尽量集火秒掉头上带黄圈提示的BOSS，其他剩余敌人会有箭头提示位置，方便清理

4.最后一波防守相对简单，不过刷完几波敌人后也会像进攻阶段一样敌方首领出现，而且ISAC会同样有语音提示，这时如果你倒地传送回家，消灭最后一个怪结算时候不在现场，除了补给室以外，所有奖励包括经验、材料和最重要的设计图都结算不到，尤其是独狼，跑回去是要用时间的，在这个期间，民兵很可能会把敌方清干净，努力就全部木大，只能看着绿色的控制点只能欲哭无泪