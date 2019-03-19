QQ飞车速对决赛怎么玩 QQ飞车极速对决赛玩法技巧分享

2019-03-19 16:40:15 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

QQ飞车是一款竞速类休闲网络游戏，QQ飞车极速对决赛怎么玩?急速对决赛的奖励是非常不错的，接下来小编给大家带来QQ飞车极速对决赛玩法攻略。

QQ飞车极速对决赛玩法攻略

“速战速决”是新版本【极速对决】最大亮点。开局条件需要满足24人，24人会有3场小轮次比赛PK，每小轮比赛时间只有25秒哦!

前两轮为淘汰赛，第一轮比赛共24人开局，第二轮比赛共12人开局，比赛前三名的玩家都将晋级，其余玩家将被淘汰。直至第三轮比赛为6人决赛。

比赛时会以半透明的状态统一出现在非赛道起点的位置，比赛全程无碰撞，看看谁的车技最炫酷的时候到啦。

当你的赛车速度达到一定值时就可以使用小喷技能，秒杀全场。

与速度状态绑定的技能，每次进入低速状态、再回到目标速度时，就可以使用超强的核心喷技能，稍微等待，核心喷就会强化为红色状态，效果更强。

车手根据版本每日任务，就能获得相应的道具奖励，A车收割者、银天使、十字先锋等极品赛车轻松收入囊中。