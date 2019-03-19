全境封锁2白宫隐藏凤凰点位置在哪 白宫隐藏凤凰点怎么获得

2019-03-19 16:38:51 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2白宫隐藏凤凰点怎么获得?小伙伴们可能还不是很清楚吧，下面小编为大家带来了全境封锁2白宫隐藏凤凰点位置分享，一起来看看吧!

全境封锁2白宫隐藏凤凰点位置分享

第一个地点

需要在楼房周围绕上大半圈就能找到爬上二楼的路了，一进门就是凤凰点的箱子。

第二个地点

从图中的货车爬上来沿着路过来就能看到箱子。

第三个地点

从房子后面的配电箱爬上楼顶就能看见。

第四个地点

进入地下世界直走，看到左手边亮红灯的门打掉锁进去就能捡到。

如果找不到上去的方式就绕着楼转两圈，抬头看看脑袋上有没有绳子之类的。有的屋子天黑以后进去是什么都看不清的，推荐各位小伙伴白天去!