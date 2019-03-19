2019清明节高速免费吗 2019清明节放假安排详情

2019-03-19 16:37:00 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

2019清明节年清明节就快到了，很多网友都在问2019清明节高速免费吗放假几天？小编为大家带来了2019清明节放假安排详情，一起来看看吧。

2019年清明节高速免费须知

问：2019年清明节高速免费吗?

答：2019年清明节高速是免费的，只是适用车型有一定的范围。

2019年清明节高速免费时间：

2019年4月5日零点至4月7日24时，共3天

高速免费通行车辆：7座以下(含7座)小型客车

高速免费通行的计费时间点：车辆驶离高速公路出口收费车道的时间，即只要出高速的时间是在免费时间段里那么此次通行就是免费的，反之，要收费。

清明节日传统风俗

扫墓祭祀

清明节是中华民族的春祭大节，与春祭相对应的是重阳节的秋祭。清明扫墓，即为“墓祭”，谓之对祖先的“思时之敬”，其习俗由来已久。清明节扫墓祭祖礼俗与信仰、祭祀、历法节气等人文与自然文化内容有关。中华民族自古就有礼敬祖先、慎终追远的礼俗观念。古时代农业是传统社会的主业，为了农事的丰收，除了祈求自然风调雨顺外，还得请祖先保佑。因此在清明时节逐渐形成春祭的传统。扫墓祭祖习俗在先秦以前就有了，由于先秦时期南北风俗各异，有些地方扫墓不一定是在清明之际。

先秦时代北方中原一带扫墓主要在寒食节与寒衣节，到唐宋后清明扫墓才开始在全国范围盛行。清明节有着久远的历史源头，上古四时祭仪中春季祭祀宗庙的大礼称为春礿(后为春祠)之礼。唐代是各地墓祭风俗融合时期，沿袭清明墓祭风俗，并扩大到整个社会。从《礼经》的记载看，古代北方中原并没有清明上墓祭扫的例规，到了唐朝时清明上墓祭扫已成风气，从唐朝开始，朝廷就给官员放假以便于归乡扫墓。据宋《梦粱录》记载：每到清明节，“官员士庶俱出郊省墓，以尽思时之敬。”清明前后的扫墓活动常成为社会全体亲身参与的事，数日内郊野间人群往来不绝，规模极盛。在宋元时期，清明节已融汇了寒食与上巳两个节日习俗，并相传至今。

插柳

清明节，中国民间有插柳习俗。专家介绍说，清明插柳习俗，其来源普遍存在三种说法。有专家认为，插柳的风俗，是为了纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏的。有的地方，人们把柳枝插在屋檐下，以预报天气，古谚有“柳条青，雨蒙蒙;柳条干，晴了天”的说法。杨柳有强大的生命力，俗话说：“有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。”柳条插土就活，插到哪里，活到哪里，年年插柳，处处成荫。