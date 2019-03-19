灰烬之牌游戏特色玩法介绍 灰烬之牌玩法体验心得

2019-03-19 16:36:57 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

灰烬之牌是复古色彩的卡牌策略游戏，灰烬之牌游戏好玩吗?本作即将上架，相信想入手的玩家们在纠结游戏是否值得入手，接下来小编给大家带来灰烬之牌游戏玩法体验心得。

游戏特色玩法介绍

“社会弃儿带给我们所有人灰烬诅咒，而且只有他们才能解除诅咒。”—灰烬主人

Deck of Ashes是一款rogue-lite冒险游戏，提供深思熟虑的战术卡牌战斗。带领反英雄人物寻求救赎。探索黑暗的幻想世界。完成任务并为你独特的战斗卡牌组合收集卡牌。在升级盟友营地的过程中考验你的生存和资源管理技能。

你的成功或过早灭亡取决于推进你的征程的选择——去哪里、收集什么资源、冒什么风险，以及制作什么卡牌。

你可以摆脱灰烬诅咒的世界吗?

游戏特点

创造性的卡牌组合创建—收集最适合你独特游戏风格的战斗卡牌，并击垮敌人!

怪异独特的手绘艺术风格。

黑暗的动态幻想世界—穿越程序生成的、不断变化的世界，寻找卡牌、补给和荣耀!

满是不同怪物类别的各种生物群落—每种生物群落都会影响游戏，并提供一系列独特的对手!

生存和资源管理—恢复生命值和使用卡牌的机会有限，因此要好好利用它们!

营地—战略性地改进你的基地，取决于你的游戏风格。

永久死亡—除非使用黑魔法，然后在死后无法复活。

卡牌组合创建得当

我们为你提供我们能开发的最佳卡牌组合创建工具。如果你是新手，别担心有我们在，因为有一些完美融合的卡牌组合。如果你准备肆意尝试自己的卡牌组合想法，目前每个人物有100多种卡牌可供探索和结合。注意：意想不到的组合很可能会让人发狂!

危险的动态世界

Deck of Ashes展示的是一个程序生成的世界，在这里危险无处不在。突然伏击、灾难和随机事件将迫使你不断适应并探索稍纵即逝的机会，以获得竞争优势!在行进中改进你的战略，以确保生存!

升级营地以满足你的需求

不同的战略需要迥然不同的营地升级。资源稀缺，你无法在一周目中升级一切，因此要进行明智的选择!