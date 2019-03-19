红米note7pro好用吗 红米note7pro深度使用评测

2019-03-19 16:33:53 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米note7pro已经上市了，很多用户都在问红米note7pro好用吗？小编为大家带来了红米note7pro深度使用评测，一起来看看吧。

红米note7pro怎么样

配置参数：

屏幕规格：6.3英寸2340x1080分辨率 19.5 : 9 水滴全面屏

处理器型号：高通骁龙675(64位八核)

运行内存：6GB

机身存储：128GB(支持高达256GB存储扩展)

相机规格：前置1300万和后置4800万+500万 AI双摄像头(支持手持夜景)

电池容量：4000mAh(标配18W快充充电器)

网络制式：全网通5.0(支持双卡双待与VOLTE)

机身尺寸：159.21x75.21x8.1mm(186g)

机身颜色：暮光金、梦幻蓝、亮黑色(玻璃机身)

操作系统：MIUI10(基于Android 9)

手机特点：水滴全面屏、4800万AI双摄、指纹识别、红外遥控、P2i生活防泼溅、18个月质保

参考价格：1599元

价格方面，红米Note7 Pro目前只有一个版本，具体内存规格和价格如下。

6 + 128GB 1599元

红米Note7 Pro支持 18 个月质保，首发只有一个版本，将于 3 月 19 日开启预售，3 月 22 日正式上市。

作为红米Note7的升级版，红米Note7 Pro版主要在以下几个方面有所升级：

1、CPU升级

红米Note7 Pro搭载高通骁龙675八核处理器，相比Note7的骁龙660性能有所提升。

2、摄像头传感器升级

红米Note7 Pro和Note7虽然主摄像头均同为4800万+500万AI双摄，不过4800万主摄像头的传感器不同，Note7为三星GM1传感器，而Note7 Pro升级为索尼IMX586，与荣耀V20同款，CMOS规格更高，拍照上无疑更有优势。

3、内存升级

红米Note7 Pro配备6+128GB大内存组合，而红米Note7最高只有6+64GB，Pro内存规格相对更高一些。

4、标配充电器不同

红米Note7 Pro和Note7均为内置4000mAh容量电池，不过Note7标配充电器只有5V/2A，并不支持快充，除非单独购买快充充电器。而红米Note7 Pro标配18W快充充电器。

总的来看，红米Note7 Pro主要比Note7有以上四个方面的提升，而售价相对贵了一些。最高再来看看外观部分。

真机图赏

外观方面，红米Note7 Pro和Note7完全一样，可以说是共用一个模具，屏幕大小和机身尺寸都相同，采用玻璃机身水滴全面屏设计，提供暮光金、梦幻蓝、亮黑色三种颜色可选。

红米Note7 Pro正面配备一块6.3英寸1080P全高清LCD水滴全面屏，正面覆盖一块康宁第五代大猩猩保护玻璃，屏幕比例为19.5：9，1.95mm窄边框，下巴也有所收窄，屏占比在千元机中还是不错的。

背面方面，红米Note7 Pro采用时下流行的2.5D玻璃后壳，并加入了渐变色工艺，后置竖形双摄+指纹传感器，并使用了红米独立后的品牌Redmi标识，下面也标注了By xiaomi字样。

其它方面，红米Note7 Pro顶部设计有3.5mm耳机接口以及红外接口，机身底部则为USB Tye-C数据接口以及扬声器，并采用DSM动态增益控制、定制AAC微型扬声器，让手机外放音量增加2.5倍。

最后，红米Note7 Pro还首次配备 P2i 纳米防护涂层，其在机身接缝、摄像头、听筒、扬声器、耳机孔和tpye-C接口等位置，做到了整机P2i防泼溅保护，具备一定的生活防水能力。