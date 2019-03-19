刀塔自走棋亡灵猎阵容怎么搭配 亡灵猎玩法技巧分享

2019-03-19 16:30:06 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

刀塔自走棋亡灵猎阵容怎么搭配?不少玩家想要玩亡灵猎，本文就为大家带来刀塔自走棋亡灵猎玩法技巧分享，一起来瞧瞧吧。

刀塔自走棋亡灵猎玩法技巧分享

猎人技能重做

(3)猎人：所有友方猎人+30基础攻击力，且攻击有+30%概率必中。

(6)猎人：所有友方猎人+40基础攻击力，且攻击有+40%概率必中。

猎人由百分比加成调整为基础攻击力加成，在游戏前中期3猎人BUFF就可拥有可观的伤害输出(但百分比加成，在后期收益更高)。猎人的技能增加了提升命中率特效，直接克制精灵体系的闪避BUFF，高命中、高输出，这谁顶得住?

事实上猎人技能的改动并未改善猎人前期弱、中期贵、后期难成型的局面。在前期兽王抢的人较多，狙击手、风行者价格贵，小黑一个人扛不动大旗(虽说兽王上手难，但小黑倒是挺多的，可三星)。在后期美杜莎、潮汐是百搭组件，基本上所有人都会抢。即使排除大家哄抢的因素，4星、5星棋子本身也有较高的入手难度。

前期拿一手小黑(卓尔游侠)、兽王，风行者的AOE输出较为可观，这样小3猎组件就成型啦(这个时期很强)。前期更应注重前排问题，兽人、战士、骑士均是可选择对象(兽王、斧王、剑圣、亡灵骑士)，发牌员给什么用什么，只要有多个2星，就能抗住前期、中期。稳住场面，中后期上人口找娜迦、潮汐猎人。

阵容推荐-亡灵猎

前期核心卡：兽王、卓尔游侠、风行者;兽人和卓尔游侠都配3星，风行者费用较高，有梦想是好事，但猎人经济比较重要，应该优先升人口，抽娜迦猎人和蛇发。

后期核心卡：潮汐猎人、蛇发女妖

亡灵猎：亡灵组件可选2或4(死亡骑士+死灵法师+死亡先知+卓尔游侠)+6猎人组件(兽王+风行者+月之女祭司+卓尔游侠+潮汐猎人+蛇发女妖)

4亡灵+6猎人的搭配可以说是削铁如泥。但这个阵容中的风行者、月之女祭司、狙击手在前中期价格较贵，即使遇到了也不可能全都要，建议选择风行者，和兽王、小黑凑个3猎。然后应该优先前排、优先经济，后期再根据情况转6猎(如果你能拿到潮汐猎人、蛇发女妖的话)。

亡灵术士猎：2亡灵(卓尔游侠+死灵法师)+3猎组件(潮汐猎人+蛇发女妖+卓尔游侠、兽王)+3术士(谜团、影魔、死灵法师、死亡先知)+船长

这是一套相当灵活的体系，有控制、有输出、有AOE。潮汐猎人、蛇发女妖、船长衔接控制链，后排全力输出，也是一套配吃鸡的阵容。

玩自走棋最重要的还是尊重发牌员，前期没有兽王、风行者，就不玩猎人。后期抓不到潮汐猎人、蛇发女妖，可以考虑保留3猎，再搭载其他配件。