红米Note7Pro和小米8SE哪个好 二者使用对比评测

红米Note7Pro已经上市了，很多玩家都在问红米Note7Pro和小米8SE哪个好？小编为大家带来了二者使用对比评测，一起来看看吧。
红米Note7Pro和小米8SE哪个好
外观方面
在外观上，红米Note 7 Pro采用与红米Note 7相同的设计，采用6.3英寸水滴屏，分辨率为2340×1080。拥有暮光金、梦幻蓝、亮黑三款配色。外观上这款手机还是挺漂亮的。
而小米8 SE则选用了5.88英寸三星AMOLED屏幕，分辨率2244×1080，18.7:9，小米称屏占比达86.12%，支撑DCI-P3色域，最高600nit亮度，支撑息屏显现、阳光屏和护眼形式，支撑无级色温调节。背部选用2.5D玻璃机身，灿烂镜面，水晶质感。
从以上小米8 SE和红米Note7 Pro的外观参数对比来看，两款手机屏幕分辨率基本相同，不同的是红米Note7 Pro的屏占比要比小米8 SE更高一些，屏幕也要更大一些，由于机身比例设计不同，红米Note7 Pro要显得细长一点，比较好握持。另外红米Note7 Pro的水滴屏比小米8 SE刘海要更好看一些，整体上来讲红米Note7 Pro外观更漂亮一些。
拍照方面
红米Note7 Pro主摄为4800万+500万双摄，其中4800万主镜头为索尼IMX586，支持像素四合一输出4800万像素照片，它的副摄为一颗500万像素摄像头。而前置则为一颗1300万的AI自拍摄像头。
而小米8SE后置为1200万像素+500万像素双摄像头。前置则为2000万像素摄像头，支持柔光自拍和AI美颜。表现也不俗!
从以上相机参数对比来看，红米Note7 Pro的后置相机更好，而小米8 SE前置相机规格更高一些，下面来看一看小米8 SE和红米Note7 Pro的拍照样张对比：
性能对比
核心硬件方面，核心硬件方面，红米Note 7 Pro搭载高通骁龙675移动平台，最高配备6GB内存+128GB存储，电池容量为4000mAh，并支持QC4快充协议，如下为红米Note7 Pro跑分。
而小米8 SE搭载高通则高通的上一代骁龙710八核处理器，它是骁龙660 AIE的升级版，选用了和骁龙845相同的先进10nm FinFET，配2个A75 2.2GHz大核和6xA55 1.7GHz小核。小米8 SE内置3120mAh容量电池，支持快充。如下图为小米8 SE跑分成绩。
从上面小米8 SE和红米Note7 Pro跑分对比可以看到，红米Note7 Pro的跑分要高了近两万分，这主要是两款手机采用的处理器有差异，骁龙675相比骁龙710在CPU方面强一些，感兴趣的小伙伴也可以看一看骁龙710和骁龙675对比。
价格对比
红米Note7 Pro拥有暮光金、梦幻蓝、亮黑三款配色。售价方面，红米Note7 Pro只有一个6GB+128GB版本，价格为1599元。
而小米8 SE一共有四种配色：深灰、亮红、亮蓝、金色。早期上市价格贵一些，如今己经降了一占，参考售价如下：
4+64GB版本1299元
6+64GB版本1599元
6+128GB版本1699元
对比总结
从以上小米8 SE和红米Note7 Pro的对比可以看出，两款手机的主要差距在外观、拍照、性能和续航上面，红米Note7 Pro的拍照和续航更强，而小米8 SE的自拍效果要略好一些，那么小米8 SE和红米Note7 Pro买哪个好呢?小编认为应该首选整体体验更好一些的红米Note7 Pro，而对自拍要求高一些则适合入手小米8 SE。
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