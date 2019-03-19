刀塔自走棋恶魔奶德怎么玩 恶魔奶德玩法技巧分享

刀塔自走棋众多的棋子决定了有很多种阵容套路，而今天呢小编给大家带来的就是刀塔自走棋恶魔奶德玩法技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。
恶魔奶德玩法技巧分享
核心
这套牌看起来花哨，实际上就是以奶德为核心，TB为主输出，去除几个互相无羁绊的精灵，使奶德必备的敌法师的羁绊发挥最大化功效。而且在目前的环境中也不难发现，tb除了在少数地精中会出现外，几乎不会有人选(实测tb可以三星的概率极高)，不像露娜这样的热门棋子有可能至死都无法三。而且tb的恶魔buff在对阵战士骑士这些因为羁绊而很肉的棋子时，效果非常显著，在对阵奶德时也不会出现因为对面的敌法师而输出不够的情况。
思路
思路
如果你熟悉奶德恰烂分，那这套牌会非常好上手，前中期思路和奶德大同小异，只是将露娜风行ta替换成tbsf和doom，说白了你奶德能胡这个套路就能胡，但胡起来的效果要远好于奶德。(其他恶魔我没有尝试过，但目测感觉效果不会很好…)有区别的地方就在于中期的过度方式。奶德很有可能十几波搜出利爪德直接6精灵启动，而如果你在十几波仍没有搜出二星tb的话，可能就要做好吃连败的打算了。但一旦搜出二星tb二星sf，基本上就可以锁得住血。其他操作和奶德一样。后期在9人口左右时需要斟酌一下是上双二星tb还是双二星doom。如果场上骑士战士多还是双二星tb效果来的好，奶德和法师偏多还是双doom好。
优势与劣势
优势与劣势
前文也提到过，由于恶魔特殊的羁绊，所以在面对精英战和巨魔骑一类以战士骑士为核心的牌时会非常强势。打奶德也会因为恶魔猎手的buff使得我方恶魔丝毫不受影响，再加上我方输出相比较露娜风行ta高太多，所以压力也不算很大。打六法可能会有劣势，但可能因为我打得少分段低，我真的没遇到过活到决赛圈的六法…如果真的存在可以尝试换掉一个doom上大娜迦找潮汐，毕竟这套牌对橙卡是没有需求的。三法的爆发不够融化我方所有恶魔和德鲁伊，而且doom很有可能先手大中对面二级光法，因此也还是有优势的。对阵天湖地精会劣势，尤其是有输出的地精。所以如果你看到你们的地精什么8人口掏出个炸弹人，就做好吃鸡屁股的打算吧…之后最大的劣势就是怕被卡。首先如果奶德不顺那这套最好就别去考虑，毕竟说到底恶魔只是个效果更好的挂件。如果场上存在两方在打这个套路，那也别考虑了，这套没有三星tb或者三星sf是几乎不可能吃鸡的。
最后，总结一下，这个套路其实就是套变种的奶德，只不过不像奶德多数场合只能恰烂分，这套吃鸡的概率更高。而且大家可能也会发现，相比较奶德而言这套只是强在挂件上，因此只要是成熟的，有强力前排的套路，都可以挂上这个挂件，所以大家的思路也不一定非要局限在奶德上，可以大胆尝试。
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